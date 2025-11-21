الأخبار
سعرها صادم... لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة على الإطلاق
منوعات
2025-11-21 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سعرها صادم... لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة على الإطلاق
بيعت لوحة بورتريه للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو لقاء 54,66 مليون دولار، ضمن مزاد أقيم الخميس في دار "سوذبيز" في نيويورك، لتصبح بذلك أغلى لوحة لفنانة على الإطلاق.
وتجاوز هذا العمل الذي يحمل عنوان "الحلم (الغرفة)"، الرقم القياسي السابق الذي حققته لوحة للفنانة الأميركية جورجيا أوكيف، بيعت بـ44,4 مليون دولار عام 2014.
وأوضحت دار "سوذبير" عبر إكس أنّ اللوحة "أُنجزت عام 1940، خلال عقدٍ محوري في مسيرة (كاهلو) الفنية، طبعته علاقتها المضطربة" مع الرسام المكسيكي دييغو ريفيرا.
ولم تعلن "سوذبير" هوية المشتري.
ويصوّر العمل الفنّي الرسامة نائمة على سرير يبدو وكأنه يطفو في السماء، يعلوه هيكل عظمي ضخم تحيط بساقيه أصابع ديناميت.
وأوضحت رئيسة قسم فن أميركا اللاتينية في دار "سوذبيز" أنّا دي ستاسي، لوكالة فرانس برس، أن لوحة كاهلو هذه تمثل مشهدا "خاصا جدا ... تدمج فيه زخارف فولكلورية من الثقافة المكسيكية مع السريالية الأوروبية".
وأضافت أنّ كاهلو التي توفيت عام 1954 عن عمر 47 عاما، "لم تكن موافقة إطلاقا" على ربط عملها بالحركة السريالية، لكن "بالنظر إلى هذه الرموز البصرية الرائعة، يبدو من المناسب تماما إدراجها ضمن هذا التيار".
ولا يقتصر ظهور الهيكل العظمي المرسوم فوق السرير على هذه اللوحة فقط، فكان لدى كاهلو قطعة على هذا الشكل مصنوعة من الورق المعجن فوق سريرها، بحسب دار "سوذبيز".
وكان الألم والموت محورَي أعمال كاهلو، التي عانت طوال حياتها من مشاكل صحية، أبرزها شلل الأطفال الذي أصيبت به في طفولتها، وحادث حافلة خطر عام 1925.
منوعات
صادم...
بورتريه
لفريدا
كاهلو
إنجاز
امرأة
الإطلاق
