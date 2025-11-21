الأخبار
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

منوعات
2025-11-21
مشاهدات عالية
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

كشفت نجمة الواقع كيم كارداشيان عن إصابتها بتمدّد خطير في أحد أوعيتها الدماغية، بعدما حذّرها الأطباء من أن التوتر وحده قد يؤدي إلى انفجاره، ما يعرّض حياتها للخطر،وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي الموسم الجديد من برنامج The Kardashians، أوضحت كيم (45 عامًا) أن فحص الرنين المغناطيسي كشف "انتفاخًا صغيرًا" في شريان بالدماغ، مرجّحين أن سببه الإجهاد المتواصل الذي تعيشه بين التصوير والدراسة ورعاية أطفالها الأربعة.
 


وخلال حلقة هذا الأسبوع، قالت إنها تحدثت إلى جرّاح دماغ أكد لها أن التمدّد قد ينفجر تحت الضغط الشديد، الأمر الذي زاد مخاوفها، خصوصًا بعدما علمت أنه ربما كان موجودًا منذ سنوات.

كيم خضعت لسلسلة من الفحوص الإضافية في مركز «سيدرز–سيناي»، مؤكدة في مقابلة لاحقة أن "الأمور ستسير على ما يرام، ومشددة على أهمية الفحوص المبكرة: "الصحة ثروة".

وتأتي هذه الأزمة الصحية وسط جدول مزدحم ومسؤوليات كبيرة، ما دفع عائلتها وجمهورها إلى مطالبتها بإبطاء نمط حياتها خوفًا من تأثير التوتر على حالتها.
 

منوعات

تمدّد

دماغي

كارداشيان

حياتها…

أكّده

الأطباء

