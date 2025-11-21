اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

وخلال حلقة هذا الأسبوع، قالت إنها تحدثت إلى جرّاح دماغ أكد لها أن التمدّد قد ينفجر تحت الضغط الشديد، الأمر الذي زاد مخاوفها، خصوصًا بعدما علمت أنه ربما كان موجودًا منذ سنوات.كيم خضعت لسلسلة من الفحوص الإضافية في مركز «سيدرز–سيناي»، مؤكدة في مقابلة لاحقة أن "الأمور ستسير على ما يرام، ومشددة على أهمية الفحوص المبكرة: "الصحة ثروة".وتأتي هذه الأزمة الصحية وسط جدول مزدحم ومسؤوليات كبيرة، ما دفع عائلتها وجمهورها إلى مطالبتها بإبطاء نمط حياتها خوفًا من تأثير التوتر على حالتها.