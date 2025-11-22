الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"

منوعات
2025-11-22 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: &quot;شعرت بالضيق&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"

كشفت ميشيل أوباما، السيدة الأولى الأميركية السابقة، أنها شعرت بـ"الضيق" خلال فترة ولايتها التي استمرت ثماني سنوات، حيث تحدثت بصراحة عن فترة وجودها في البيت الأبيض.

وظهرت أوباما في سلسلة محدودة جديدة بعنوان "IMO: The Look"، حيث اعترفت بأنها تشعر الآن بشخصيتها الحقيقية أكثر مما كانت عليه عندما كان زوجها، باراك أوباما، رئيسًا.

وأصدرت أوباما كتابها "The Look" في 4 تشرين الثاني الماضي، والذي وثّق تطور أسلوبها خلال فترة وجودها في المقر الرسمي من عام 2009 إلى عام 2017.

وتحدثت أوباما عن دور الموضة في حياتها، وكيف أثرت فترة عملها على الساحة العالمية خلال رئاسة باراك أوباما على طريقة تمثيلها لنفسها.

وقالت أوباما: "كانت تلك الفترة القصيرة التي قضيتها لمدة ثماني سنوات مُقيدة بعض الشيء، لأن مهمتها لم تكن تمثيلي أنا فقط، بل تمثيل الأمة بأكملها"، موضحةً: "يشعر أصحاب البشرة السمراء في جميع المواقف الأولى بأننا نحمل الشعلة بصفتنا أول عائلة من أصحاب البشرة السمراء في البيت الأبيض، ونُنير الطريق".

وتابعت: "أشعر الآن أنني لستُ مضطرةً لشرح أي شيء أفعله. لم يكن الأمر استياءً مني، بل كنتُ أمثل البيت الأبيض، والآن أمثل نفسي فحسب".

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

أوباما

تفجّر

مفاجأة

صادمة

ولايتها

كسيدة

أولى:

"شعرت

بالضيق"

LBCI التالي
بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-13

تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
2025-11-20

بعد تبرئته… كيفن سبايسي يفجّر مفاجأة: "لا منزل لدي وهكذا أعيش"

LBCI
رياضة
2025-11-17

"الفودو" يدخل تصفيات المونديال... مدرب نيجيريا يفجّر مفاجأة مدوية بعد الإقصاء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

اللبنانية الأولى: ليس سهلًا ما تمرون به كشباب من ظروف وحروب وضيقة مالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:30

حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

LBCI
منوعات
14:00

ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!

LBCI
منوعات
04:42

بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها

LBCI
منوعات
2025-11-21

اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

وزير خارجية تركيا يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة الأحد

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-08

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

11 قتيلا في هجوم انتحاري خلال تجمع سياسي في بلوشستان بجنوب غرب باكستان

LBCI
أخبار لبنان
07:18

​افرام برسالة الاستقلال حذّر من تكرار وصاية عام 1973

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
أخبار لبنان
13:32

معرض عالمي للطوابع في بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
حال الطقس
02:18

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
خبر عاجل
07:43

غارات اسرائيلية تستهدف اطراف المحمودية وسجد وجبل الريحان جنوبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More