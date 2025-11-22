ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!

حُكم على رجل من ولاية ويسكونسن بالسجن 25 عامًا، بعد أن أظهر مسدساته لابن زوجته البالغ من العمر 8 سنوات "بهدف الظهور بمظهرٍ لائق أمامه" قبل أن يُطلق النار عليه ويقتله.وأقرّ ستيفن ميركل، البالغ من العمر 53 عامًا، بارتكاب جريمة قتل متعمد من الدرجة الأولى في قضية وفاة مايكل ميجر في 20 كانون الثاني الماضي في بلدة جنيف.وأثناء رؤية الصبي للأسلحة، صوّب ميركل المسدس نحوه وضغط على الزناد، متوقعًا أن يُصدر صوتًا من دون أن يُسبب أي ضرر، لكنه أطلق النار وأصابه.وعثرت السلطات على الصبي ملقى على الأرض، وقام أفراد الطوارئ بإجراءات إنقاذ حياته قبل نقله إلى المستشفى، حيث تُوفي لاحقًا.