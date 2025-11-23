مزاد لبيع مقتنيات جوني هاليداي… سعر فرشاة شعره وخصلة نجم شهير بهذا السعر!

نظّمت دار "كوتو بيغاري" يوم السبت مزاداً خُصِّص للأغنية الفرنسية والعالمية في باريس، حيث بيعت خصلة شعر للمغني الفرنسي كلود فرنسوا مقابل 780 يورو (نحو 900 دولار) مع الرسوم. كما بيع مشطان كان يملكهما نجم الروك الفرنسي جوني هاليداي بالقيمة نفسها.

وأوضحت الدار أنّ "خصلة شعر كلود فرنسوا" بيعت إلى مشتر مجهول الهوية، مشيرة إلى أنه "تم الحصول عليها من فرشاة كان يستخدمها مصفف شعره حصرا" له، في شباط 1976، قبل عامين من وفاته العرضية بصعقة كهربائية.

وبيعت خصلة الشعر بأقل من سعرها التقديري (بين 1150 و 1380 دولارا).

أما المشطان اللذان كان يستخدمهما جوني هاليداي على خشبة المسرح، فكان قد "رماهما المغني خلال حفلاته في قاعة قصر الرياضات في باريس" في تشرين الأول 1976. وقد بقيت بعض خصلات شعر المغني الذي تُوفي في كانون الأول 2017، عالقة فيهما.

وبيع المشطان بمبلغ أعلى من سعرهما التقديري الذي تراوح بين نحو 290 و345 دولارا.

وأكثر من نصف الأغراض التي طُرحت في المزاد والبالغ عددها نحو 400 قطعة، ملك لجوني هاليداي أو مرتبطة به، ومن بينها سترة عسكرية مُنحت له لخدمته العسكرية عام 1964، بيعت مقابل 3000 دولار.

وكالة فرانس برس