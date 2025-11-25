الأخبار
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب

2025-11-25 | 05:45
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب

تفاجأ أحد متسوقي الملابس المستعملة بصدمة مقززة بعدما وصله سروال جينز اشتراه من إحدى منصات البيع، ليكتشف عند فتح الطرد أن ملابس المالك السابق الداخلية ما زالت داخل البنطال.

وكُشف عن هذه الحادثة المحرجة في الحلقة الثالثة من بودكاست Spent التابع لصحيفة Daily Mail، بالتعاون مع Nationwide، على لسان المقدم مات إدمنسون.

وخلال حديث إدمنسون (39 عامًا)، والد لطفلين، مع ضيفته الممثلة البريطانية ونجمة EastEnders مايزي سميث (24 عامًا)، ذكر أن صديقًا له أصيب بالذهول عندما استلم بنطال الجينز الذي طلبه عبر منصة لبيع الملابس المستعملة، ليجده يحتوي على الملابس الداخلية لصاحبه السابق.

وأعادت الواقعة فتح النقاش حول فوضى بيع الملابس المستعملة عبر الانترنت، ومفاجآتها غير المتوقعة.

منوعات

بنطالًا

مستعملًا…

ومفاجأة

مقزّزة

تنتظره

الجَيب

