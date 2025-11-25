الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
تحوّلت رحلة طفل بريطاني إلى طبيب العائلة بسبب التهاب بسيط في الحلق إلى مأساة، بعدما فارق الحياة خلال ساعات، رغم طمأنة الأطباء بأنه لا يعاني سوى من "فيروس عابر".
وكان الصبي فرانكي-راي لو (11 عامًا) من مقاطعة إسكس البريطانية، قد اشتكى من ألم في الحلق يوم الجمعة 14 تشرين الثاني، فاصطحبته والدته كيلي لو (33 عامًا) إلى الطبيب، الذي أكد لها أن الأمر لا يستدعي القلق، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن بعد ساعات قليلة، دخل الطفل إلى غرفة المعيشة وهو يلهث طلبًا للهواء قائلاً: "لا أستطيع التنفس". وبعد دقيقتين فقط، خيّم الصمت. تبعته والدته إلى الحمام لتجده منهارًا فوق المرحاض، شفتاه رمادية وعيناه جامدتان.
ورغم محاولات الإنعاش التي استمرت لنحو نصف ساعة، ثم جهود الفرق الطبية في مستشفى برومفيلد، توفي الطفل في نحو الساعة 3:30 فجر السبت.
ولا تزال العائلة بانتظار تقرير سبب الوفاة، فيما أنشأت حملة تبرعات عبر GoFundMe للمساعدة في تكاليف الجنازة.
وقالت والدته: "رأيته يلهث والهلع يملأ وجهه… قال لي "لا أستطيع التنفس". وبعد لحظات أصبح صامتًا تمامًا".
وأضافت أنها تشعر بأنها "فشلت" في إنقاذه، رغم أنه كان طفلًا محبوبًا بشهادة الجميع، مشيرة إلى أن المدرسة أعدّت ركنًا تذكاريًا له وضعت فيه أكثر من 40 باقة زهور ودمى ورسائل تعزية.
منوعات
بـ"فيروس
عابر"
ساعات
رحيله...
الـ11
مأساوي
التفاصيل
التالي
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
2025-09-08
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
0
منوعات
2025-09-16
حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-09-16
حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-11-14
برغر ومزحة ونتيجة مأساوية... إبن الـ20 سنة يصارع الموت: "لن ينجو إلا بمعجزة"
منوعات
2025-11-14
برغر ومزحة ونتيجة مأساوية... إبن الـ20 سنة يصارع الموت: "لن ينجو إلا بمعجزة"
0
منوعات
2025-09-01
طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!
منوعات
2025-09-01
طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
0
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
0
منوعات
06:59
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
منوعات
06:59
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
0
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
0
فنّ
2025-09-21
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
فنّ
2025-09-21
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
0
أخبار لبنان
08:05
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
أخبار لبنان
08:05
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
0
خبر عاجل
2025-11-19
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
خبر عاجل
2025-11-19
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
0
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
0
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
0
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
4
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
5
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
6
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
7
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
8
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More