شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

2025-11-25 | 06:08
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

تحوّلت رحلة طفل بريطاني إلى طبيب العائلة بسبب التهاب بسيط في الحلق إلى مأساة، بعدما فارق الحياة خلال ساعات، رغم طمأنة الأطباء بأنه لا يعاني سوى من "فيروس عابر".

وكان الصبي فرانكي-راي لو (11 عامًا) من مقاطعة إسكس البريطانية، قد اشتكى من ألم في الحلق يوم الجمعة 14 تشرين الثاني، فاصطحبته والدته كيلي لو (33 عامًا) إلى الطبيب، الذي أكد لها أن الأمر لا يستدعي القلق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن بعد ساعات قليلة، دخل الطفل إلى غرفة المعيشة وهو يلهث طلبًا للهواء قائلاً: "لا أستطيع التنفس". وبعد دقيقتين فقط، خيّم الصمت. تبعته والدته إلى الحمام لتجده منهارًا فوق المرحاض، شفتاه رمادية وعيناه جامدتان.

ورغم محاولات الإنعاش التي استمرت لنحو نصف ساعة، ثم جهود الفرق الطبية في مستشفى برومفيلد، توفي الطفل في نحو الساعة 3:30 فجر السبت.

ولا تزال العائلة بانتظار تقرير سبب الوفاة، فيما أنشأت حملة تبرعات عبر GoFundMe للمساعدة في تكاليف الجنازة.

وقالت والدته: "رأيته يلهث والهلع يملأ وجهه… قال لي "لا أستطيع التنفس". وبعد لحظات أصبح صامتًا تمامًا".

وأضافت أنها تشعر بأنها "فشلت" في إنقاذه، رغم أنه كان طفلًا محبوبًا بشهادة الجميع، مشيرة إلى أن المدرسة أعدّت ركنًا تذكاريًا له وضعت فيه أكثر من 40 باقة زهور ودمى ورسائل تعزية.

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
