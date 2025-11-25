الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
منوعات
2025-11-25 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
أثار حفل زفاف أسطوري أقامه ملياردير هندي لابنته في أحد القصور التي ظهرت في فيلم جيمس بوند الشهير دهشة العالم، بعد عرض مذهل شاركت فيه النجمة العالمية جينيفر لوبيز وأُقيم وسط مظاهر فخامة غير مسبوقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقدّمت لوبيز عرضًا غنائيًا راقصًا خلال زفاف نيترا مانتينا، وريثة الملياردير ورجل الأعمال في قطاع الأدوية راما راجو مانتينا، التي تزوجت هذا الأسبوع من رائد التكنولوجيا فامسي غاديراجو في حفل فاخر قرب قصر Taj Lake Palace بمدينة أودايبور، وهو القصر الذي ظهر في فيلم جيمس بوند لعام 1983 Octopussy.
وجمع الحفل، الذي يُعتقد أن تكلفته قاربت 6.7 مليون دولار، كبار المشاهير من الهند والعالم، بينهم دونالد ترامب جونيور ورفيقته بينة أندرسون، بالإضافة إلى نجوم بوليوود مثل رام تشاران ونورا فاتحي وصوفي شودري.
وتألقت لوبيز، البالغة 56 عامًا، بملابس جريئة للغاية على المسرح، حيث أدّت أشهر أغانيها مثل Waiting for Tonight وOn the Floor.
ومن أبرز مشاهد الحفل كعكة الزفاف العملاقة التي بلغ ارتفاعها نحو 15 قدمًا وصُممت على شكل قصر صغير مزوّد بمجسّمات لفيلة ونمور وزهور منسابة. الكيكة الفاخرة صمّمها خباز ومعماري الحلويات الباريسي الشهير باستيان بلانك-تايّو.
وانتشرت مقاطع قالب الحلوى على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دهشة المستخدمين من دقتها وضخامتها.
لكن التكلفة الخيالية للحفل أثارت انتقادات محلية، حيث وصفه البعض بأنه "تبذير فاضح" للأموال، وفق تقارير هندية.
وكان زفاف نيترا محط أنظار عالمي بسبب ضخامته، ووفرة نجوم بوليوود وكبار رجال الأعمال والسياسيين الذين حضروا الاحتفالات، التي امتدت على أيام عدة وتوافد خلالها ضيوف عالميون إلى فنادق أودايبور الفاخرة.
والعروس هي ابنة الملياردير راما راجو مانتينا، الرئيس التنفيذي لشركة Ingenus Pharmaceuticals، والذي يدير مجموعة واسعة من الاستثمارات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وسويسرا والهند.
منوعات
بـ6.7
مليون
دولار…
جينيفر
لوبيز
الاحتفال
العروسين
(فيديو)
التالي
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
0
منوعات
2025-11-07
من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة
منوعات
2025-11-07
من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة
0
أخبار دولية
2025-11-23
مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء
أخبار دولية
2025-11-23
مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء
0
أخبار لبنان
2025-11-19
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
2025-11-19
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
0
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
0
منوعات
06:59
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
منوعات
06:59
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
0
منوعات
06:08
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
06:08
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
0
فنّ
2025-09-21
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
فنّ
2025-09-21
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
0
أخبار لبنان
08:05
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
أخبار لبنان
08:05
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
0
خبر عاجل
2025-11-19
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
خبر عاجل
2025-11-19
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
0
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
0
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
0
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
3
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
4
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
5
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
6
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
7
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
8
خبر عاجل
05:24
العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره
خبر عاجل
05:24
العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More