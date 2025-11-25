الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!

منوعات
2025-11-25 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ظنّت أنه بـ50 جنيهًا فقط… تقييم صادم يكشف قيمة خيالية لبروش ورثته عن جدتها!

شهدت حلقة جديدة من برنامج Antiques Roadshow لحظة مذهلة بعد أن اكتشفت مشاركة أن قطعة المجوهرات التي ورثتها عن جدتها — والتي كانت تعتقد أنها مجرد إكسسوار مقلّد لا تتجاوز قيمته 50 جنيهًا إسترلينيًا — تساوي في الحقيقة آلاف الجنيهات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وروت الضيفة، التي قدِمت إلى موقع التصوير في فايف – أسكتلندا، أن البروش يعود إلى عام 1874، حين أُهدي إلى جدتها الكبرى في يوم زفافها. كما كادت القطعة تُسرق في سبعينيات القرن الماضي خلال سطو على منزل العائلة، قبل أن يمسك جدّها باللص وتنجو التحفة من الاختفاء.

ورغم اعتقادها طوال السنوات الماضية أنها قطعة بسيطة، كشفت خبيرة البرنامج شيفان تايريل أنها مصنوعة من الألماس والزمرد وحجر الغارنيت الفيكتوري، مؤكدة أنّ هذا النوع من مجوهرات "الإحياء التيودري" يحظى بشعبية كبيرة اليوم.

وقالت الخبيرة: "هذه قطعة رائعة… قيمتها في المزاد تتراوح بين 4,000 و6,000 جنيه إسترليني".

ولم تستطع الضيفة إخفاء صدمتها، مشيرة إلى أنها لن تفكر مطلقًا في بيع القطعة، بل ستستمر في الاحتفاظ بها داخل العائلة، وإن بات ارتداؤها الآن أكثر رعبًا بعد معرفة قيمتها الحقيقية.
 

منوعات

جنيهًا

تقييم

خيالية

لبروش

ورثته

جدتها!

LBCI التالي
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-02

بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

وزارة الخزانة البريطانية تعلن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترلينيّ

LBCI
رياضة
2025-10-21

ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين

LBCI
منوعات
2025-11-20

الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:31

أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته

LBCI
منوعات
07:00

بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!

LBCI
منوعات
06:27

زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)

LBCI
منوعات
06:08

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
فنّ
2025-09-21

للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي

LBCI
أخبار لبنان
08:05

نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق

LBCI
خبر عاجل
2025-11-19

نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية

LBCI
حال الطقس
07:48

كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟

LBCI
أخبار لبنان
06:44

اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور

LBCI
أخبار لبنان
04:13

سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أمن وقضاء
04:45

جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
05:16

رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

LBCI
خبر عاجل
05:24

العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More