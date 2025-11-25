أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته

وقال عمدة بورغو فيرجِليو: "دخل المكتب مرتديًا تنورة طويلة، واضعًا أحمر شفاه وطلاء أظافر وقلادة وأقراط قديمة… ولكن عنقه كان سميكًا جدًا، وتجاعيده غريبة، وجلد يديه لا يُشبه يد امرأة في الـ85 من عمرها. صوته كان أنثويًا لكنه كان ينخفض فجأة ليصبح رجوليًا."وأضاف: "بعد اكتشاف الخدعة، ذهب رجال الشرطة إلى المنزل، وهناك وجدوا الجثة. يُرجّح أنها توفيت لأسباب طبيعية، لكن التشريح سيحسم الأمر. إنها قصة غريبة ومحزنة للغاية."وقالت الشرطة إن الجثة كانت ملفوفة بملاءات وكيس نوم، وفي "حالة واضحة من التحنيط الطبيعي".ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى محلي لإجراء التشريح، بينما يخضع الابن للتحقيق بتهم إخفاء جثة والاحتيال على نظام المنافع الاجتماعية.