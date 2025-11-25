الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
2025-11-25 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
وُجِّهت إلى رجل إيطالي تهمة التخفّي بهيئة والدته المتوفاة للحصول على معاشها، بينما كان يخفي جثتها داخل المنزل، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويُشتبه بأن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، وهو ممرض عاطل عن العمل من مدينة مانتوفا، قد حصل على آلاف اليوروهات قبل أن يُكشف أمره.
ووفقًا لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فقد أخفى الابن جثة والدته غراتسييلا دالّ أُوليو داخل المنزل لثلاث سنوات حتى أصبحت محنطة، بعدما توفيت عن عمر 82 عامًا.
وبدلًا من الإبلاغ الرسمي عن وفاتها، لفّ الابن الجثة في ملاءة ووضعها داخل كيس نوم ثم خبّأها في المنزل.
وبحسب التقارير، كان يتنكر بملابس والدته، واضعًا أحمر شفاه وكريم أساس وقلادة من اللؤلؤ، قبل أن يتوجه إلى دائرة حكومية في ضاحية بورغو فيرجِليو لتجديد بطاقة هويتها.
كما قصّ شعره ليبدو مشابهًا لتسريحة والدته، في "تحوّل يشبه شخصية السيدة داوتفاير"، كما وصفت الصحيفة في إشارة إلى فيلم روبن ويليامز الشهير.
وعندما وصل إلى المكتب الحكومي مُقدّمًا نفسه على أنه غراتسييلا دالّ أُوليو، شكّ أحد الموظفين في الأمر بعد ملاحظته عنق الرجل السميك وصوته الأجش، وسارع الموظف إلى إبلاغ الشرطة وعمدة المنطقة، وبعد مقارنة صور السيدة الحقيقية بصور الابن، اتضح أن الأمر خدعة.
وكان الابن يحصل على نحو 53 ألف يورو سنويًا من معاش أمه بالإضافة إلى عائدات ثلاثة عقارات.
وبعد اكتشاف التزوير، توجهت الشرطة إلى منزله لتعثر على الجثة المحنطة في غرفة الغسيل.
وقال عمدة بورغو فيرجِليو: "دخل المكتب مرتديًا تنورة طويلة، واضعًا أحمر شفاه وطلاء أظافر وقلادة وأقراط قديمة… ولكن عنقه كان سميكًا جدًا، وتجاعيده غريبة، وجلد يديه لا يُشبه يد امرأة في الـ85 من عمرها. صوته كان أنثويًا لكنه كان ينخفض فجأة ليصبح رجوليًا."
وأضاف: "بعد اكتشاف الخدعة، ذهب رجال الشرطة إلى المنزل، وهناك وجدوا الجثة. يُرجّح أنها توفيت لأسباب طبيعية، لكن التشريح سيحسم الأمر. إنها قصة غريبة ومحزنة للغاية."
وقالت الشرطة إن الجثة كانت ملفوفة بملاءات وكيس نوم، وفي "حالة واضحة من التحنيط الطبيعي".
ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى محلي لإجراء التشريح، بينما يخضع الابن للتحقيق بتهم إخفاء جثة والاحتيال على نظام المنافع الاجتماعية.
منوعات
والدته
المنزل
وتنكّر
بملابسها
لثلاث
سنوات…
الهدف
وهكذا
انفضحت
حيلته
التالي
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-09
المالية تعيد نشر أرقام ملخص الوضع المالي لسنة 2024 بعد توقف قسري استمر لثلاث سنوات
أخبار لبنان
2025-09-09
المالية تعيد نشر أرقام ملخص الوضع المالي لسنة 2024 بعد توقف قسري استمر لثلاث سنوات
0
أخبار لبنان
2025-11-17
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
2025-11-17
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
0
منوعات
2025-11-22
ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!
منوعات
2025-11-22
ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!
0
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:20
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
منوعات
15:20
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
0
منوعات
15:05
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
منوعات
15:05
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
0
منوعات
14:16
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
منوعات
14:16
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
0
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
منوعات
07:00
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
0
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
0
أمن وقضاء
2025-10-29
الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على شخصين
أمن وقضاء
2025-10-29
الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على شخصين
0
أمن وقضاء
12:48
توقيف عصابة سرقة درّاجات ومروّجي مخدرات في طريق المطار بكمينين محكمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:48
توقيف عصابة سرقة درّاجات ومروّجي مخدرات في طريق المطار بكمينين محكمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
فنّ
06:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
06:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
3
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
4
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
5
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
7
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
8
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More