مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)

منوعات
2025-11-25 | 14:16
مشاهدات عالية
0min
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)

نشرت صفحة "Eastern Christians" ، الّتي أسسها الشقيقين التوأمين جيوفاني وشربل لطيف، مجموعة من الصور الّتي تُظهر معالم عالمية شهيرة مضاءة باللون الأحمر، في مبادرة رمزيّة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المسيحيين المضطهدين حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة عالمية حملت طابعاً إنسانياً وروحياً، حيث أُضيئت كنائس، كاتدرائيات، وجسور ومبانٍ تاريخيّة باللون الأحمر، اللون الّذي يرمز إلى دماء الشهداء وصمود المؤمنين الّذين يواجهون الاضطهاد بسبب إيمانهم.

ووفق القائمين على الحملة، فإن الهدف هو إيقاظ الرأي العام العالمي حول الانتهاكات الّتي يتعرّض لها ملايين المسيحيين، وتوجيه رسالة تضامن مع كلّ من يُحرم من حرّيّة العبادة.

الصور التي شاركتها الصفحة أظهرت مواقع دينية ومدنية في دول عديدة، من أوروبا إلى أميركا اللاتينيّة وصولاً إلى الشرق الأوسط، وقد اكتسى كلّ منها باللون الأحمر في مشهد مؤثّر يعكس وحدة صوت المؤمنين ووقوفهم إلى جانب المضطهدين.

