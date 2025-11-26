قتل الإناث في إيطاليا يصبح جريمة محددة... وهذه تفاصيل القانون الجديد

أيّد المشرعون الإيطاليون بالإجماع الثلاثاء مشروع قانون يجعل القتل العمد للنساء أو الفتيات، جريمة محددة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.



وتنص المادة الجديدة في قانون العقوبات على إنشاء فئة من جرائم القتل "بناء على خصائص الضحية"، بحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون.



وكان القانون الإيطالي في السابق ينص فقط على ظروف مشددة في الحالات التي يكون فيها القاتل زوجا للضحية أو قريبا لها.



وأشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتصويت ووصفت الإجراء بأنه أداة "للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة".



وتنص المادة الجديدة على السجن مدى الحياة للأفعال التي تتسبب في وفاة امرأة "بسبب التمييز أو الكراهية أو العنف" من بين أسباب أخرى.



وكالة فرانس برس