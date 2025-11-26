من أبرز قضايا اختفاء الأطفال في التاريخ الأميركي... الولايات المتحدة قد تعيد النظر في جريمة حصلت قبل 46 عاما

طلب المدعي العام في نيويورك الثلاثاء إعادة محاكمة المشتبه به الرئيسي في جريمة اعتبرت من أبرز قضايا اختفاء الأطفال في التاريخ الأميركي، وهي قضية إيتان باتز، قبل 46 عاما.



وما زال يتعين على قاض أن يقرر ما إذا كان ذلك سيتم أم لا.



وفي 25 أيار 1979، كان هذا الفتى البالغ ست سنوات يسير بمفرده للمرة الأولى لركوب حافلة المدرسة في حي سوهو في مانهاتن عندما اختفى، ما أثار الرعب بين الأهالي.



ونشرت ملصقات لوجه إيتان في كل مكان، بما في ذلك على علب الحليب المباعة في الولايات المتحدة، كما أنشئ مركز للأطفال المفقودين إلا أن كل تلك الجهود لم تفلح في العثور عليه.



وفي عام 2012، اعترف بيدرو هيرنانديز الذي كان يبلغ وقتها 18 عاما وكان يعمل في متجر بقالة قرب محطة الحافلات، للشرطة بأنه استدرج الطفل إلى قبو المتجر وخنقه ثم وضع جثته في كيس بلاستيك ثم وضعه في صندوق كرتون، قبل أن يرميه في سلة المهملات.



ومع ذلك، ندد محامو الدفاع بذلك الاعتراف واعتبروا أنه تم انتزاعه من جانب الشرطة، مشيرين إلى أن هيرنانديز يعاني اضطرابات عقلية ومستوى ذكائه أقل من الطبيعي.



وبعد إلغاء المحاكمة الأولى عام 2015، دانت هيئة محلفين عام 2017 بيدرو هيرنانديز بقتل الطفل وحُكم عليه بالسجن 25 عاما.



وفي تموز الماضي، ألغت محكمة استئناف الحكم معتبرة أن القاضي كان يتواصل بشكل فاسد مع أعضاء هيئة المحلفين بشأن مسألة الاعترافات، ومنحت الادعاء مهلة حتى الأول من كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن عقد محاكمة جديدة.



وجاء في رسالة لمكتب المدعي العام في مانهاتن اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن "المدعي العام قرر أن الأدلة المتاحة والمقبولة تبرر مقاضاة المتهم بتهمة القتل من الدرجة الثانية والاختطاف من الدرجة الأولى في هذه القضية".



