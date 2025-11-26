الأخبار
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
2025-11-26 | 06:02
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
عاد الحديث عن نهاية العالم إلى الواجهة بعد أن انتشرت من جديد نبوءة مثيرة للجدل تفيد بأن مذنّبًا سيضرب الأرض قبل نهاية هذا العام، وفق ما جاء في كتابات القائد الروحي الباكستاني رياض أحمد غوهر شاهي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووردت النبوءة وردت في كتابه الصادر عام 2000 بعنوان "دين الله"، حيث كتب: "لقد أُرسل مذنّب نحو الأرض للتدمير الكامل… ومن المتوقّع أن يسقط خلال 20 إلى 25 عامًا. ذلك سيكون آخر يوم لهذا العالم."
وبحسب أتباعه في مؤسسة المهدي العالمية (MFI)، فإن الاصطدام سيؤدي إلى زلازل مدمّرة، أمواج تسونامي، وانهيار شامل للنظام العالمي، معتبرين أن هذا العقاب السماوي يأتي بسبب "فساد البشرية الأخلاقي" والحروب التي لا تنتهي.
ورغم الضجة التي أثارتها النبوءة، تؤكد ناسا ووكالات الفضاء الدولية أنه لا يوجد أي مذنّب أو كويكب مُسجّل على مسار اصطدام بالأرض قبل عام 2026، مشيرة إلى أن الأجسام الخطرة المعروفة مثل "أبوفيس" قد أزيلت من قوائم المخاطر.
كما يلف الغموض مصير غوهر شاهي نفسه، إذ اختفى في لندن عام 2001 بعد عام واحد فقط من نشر كتابه، فيما يعتقد أتباعه أنه ما يزال حيًا ويعيش متخفّيًا.
ويستند شاهي في أفكاره إلى مزيج من التصوف الإسلامي ومفاهيم يوم القيامة، لكنه أثار جدلًا واسعًا بعد أن ادّعى أنه المهدي المنتظر، والمسيح العائد، و"كالكي أفاتار" في الوقت نفسه، ما دفع السلطات الباكستانية إلى حظر كتبه واتهامه بالزندقة عام 2000.
وتعود النبوءة إلى الأضواء بعد موجة توقعات خاطئة اجتاحت مواقع التواصل حول حلول "الاختطاف" أو الـ Rapture في 23 سبتمبر الماضي، ما دفع بعض المؤمنين إلى التخلي عن ممتلكاتهم.
وفيما تتعثّر النبوءات وتتراكم الأدلة العلمية التي تنفيها، تبقى هذه القصص مادة مثالية للإثارة والجدل… فيما تستمر الأرض بالدوران.
