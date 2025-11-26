السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل "غاما" عن 141 عامًا

ورغم محاولات الأطباء البيطريين لتحسين وضعها، اتُّخذ قرار إنهاء حياتها رحمةً عندما بات مرضها يفوق قدرتها على الاحتمال.وعاصرت السلحفاة الأسطورية أكثر من 20 رئيسًا أميركيًا ومرّت بالحربين العالميتين، وشاهدها ملايين الزوار الذين شارك كثير منهم ذكريات مؤثرة معها بعد الإعلان عن وفاتها.وتُعد سلاحف غالاباغوس من أطول الكائنات الحية عمرًا، وقد يصل عمر بعضها إلى 175 عامًا، فيما تستمر برامج الحماية بإعادة آلاف السلاحف إلى موطنها الأصلي منذ عام 1965.