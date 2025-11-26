الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل "غاما" عن 141 عامًا

منوعات
2025-11-26 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل &quot;غاما&quot; عن 141 عامًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل "غاما" عن 141 عامًا

أعلنت حديقة سان دييغو للحيوانات وفاة سلحفاة غالاباغوس الشهيرة "غراما" عن عمر يقارب 141 عامًا، بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب مرض في العظام مرتبط بتقدّمها الكبير في السن.

غراما، التي أُحضرت إلى الولايات المتحدة أواخر العشرينيات قبل انتقالها إلى سان دييغو عام 1928 أو 1931، أصبحت خلال ما يقارب قرنًا رمزًا محبوبًا للزوار وسفيرة للتوعية بحماية الزواحف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 


ورغم محاولات الأطباء البيطريين لتحسين وضعها، اتُّخذ قرار إنهاء حياتها رحمةً عندما بات مرضها يفوق قدرتها على الاحتمال.

وعاصرت السلحفاة الأسطورية أكثر من 20 رئيسًا أميركيًا ومرّت بالحربين العالميتين، وشاهدها ملايين الزوار الذين شارك كثير منهم ذكريات مؤثرة معها بعد الإعلان عن وفاتها.

وتُعد سلاحف غالاباغوس من أطول الكائنات الحية عمرًا، وقد يصل عمر بعضها إلى 175 عامًا، فيما تستمر برامج الحماية بإعادة آلاف السلاحف إلى موطنها الأصلي منذ عام 1965.

منوعات

عاصرت

رئيسًا

أميركيًا

حربين

عالميتين...

"غاما"

عامًا

LBCI التالي
الأحوال الجوية تزداد سوءًا في أستراليا... والأضرار تتفاقم مع اشتداد العواصف وارتفاع موجة الحر
اختلست مبالغ هائلة من العملاء على مدار أشهر... ما قامت به هذه الموظفة كان صادمًا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

النائبة نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": نحن بلد غني بالمياه ورغم التغير المناخي ما زلنا أفضل من غيرنا ولكن للأسف لا نقدّر الثروة التي لدينا ونهدرها

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

حماس: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

LBCI
فنّ
2025-10-09

"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

نجاة عون صليبا لـ "عشرين 30": أحاول مساعدة كل من يطلب مني المساعدة في مشاكل بالقرب من الأنهر وجلب المياه وهناك تجاوب من قوى الأمن والحكومة ووزير الداخلية ووزير الطاقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:00

الأحوال الجوية تزداد سوءًا في أستراليا... والأضرار تتفاقم مع اشتداد العواصف وارتفاع موجة الحر

LBCI
منوعات
06:30

اختلست مبالغ هائلة من العملاء على مدار أشهر... ما قامت به هذه الموظفة كان صادمًا!

LBCI
منوعات
06:02

"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!

LBCI
منوعات
05:25

طيور البفن تتناقص بشدة في جزر إنكلترا... وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

عودة: استقواء طرف على الآخرين أو جموح حزب عن إرادة الجماعة أو خروج فئة على سلطة الدولة لا يبني وطنا

LBCI
موضة وجمال
2025-11-22

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:18

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
04:22

عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
12:16

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:38

العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More