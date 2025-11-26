الأخبار
السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل "غاما" عن 141 عامًا
2025-11-26
السلحفاة التي عاصرت 20 رئيسًا أميركيًا ونجت من حربين عالميتين... رحيل "غاما" عن 141 عامًا
أعلنت حديقة سان دييغو للحيوانات وفاة سلحفاة غالاباغوس الشهيرة "غراما" عن عمر يقارب 141 عامًا، بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب مرض في العظام مرتبط بتقدّمها الكبير في السن.
غراما، التي أُحضرت إلى الولايات المتحدة أواخر العشرينيات قبل انتقالها إلى سان دييغو عام 1928 أو 1931، أصبحت خلال ما يقارب قرنًا رمزًا محبوبًا للزوار وسفيرة للتوعية بحماية الزواحف، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم محاولات الأطباء البيطريين لتحسين وضعها، اتُّخذ قرار إنهاء حياتها رحمةً عندما بات مرضها يفوق قدرتها على الاحتمال.
وعاصرت السلحفاة الأسطورية أكثر من 20 رئيسًا أميركيًا ومرّت بالحربين العالميتين، وشاهدها ملايين الزوار الذين شارك كثير منهم ذكريات مؤثرة معها بعد الإعلان عن وفاتها.
وتُعد سلاحف غالاباغوس من أطول الكائنات الحية عمرًا، وقد يصل عمر بعضها إلى 175 عامًا، فيما تستمر برامج الحماية بإعادة آلاف السلاحف إلى موطنها الأصلي منذ عام 1965.
