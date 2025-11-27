عمل خيري بعيد الشكر… هاري وميغان بظهور عائلي نادر مع طفليهما (صور)

تحوّل العمل الخيري هذا العام إلى نشاط عائلي كامل لدى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعدما شاركا برفقة طفليهما الأمير أرتشي (6 سنوات) والأميرة ليليبت (4 سنوات) في مبادرة تطوعية لتحضير وجبات للمحتاجين في لوس أنجلوس.

ونشرت صفحات بريطانية تفاصيل النشاط يوم الأربعاء، مرفقةً بصور لافتة تُظهر العائلة أثناء عملها داخل مطبخ Our Big Kitchen Los Angeles، حيث ساهموا في تحضير وتغليف وجبات تُقدَّم لأفراد يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأظهرت إحدى الصور ميغان (44 عاماً) وهاري (41 عاماً) وهما يضعان عجينة الكوكيز في الصينية، فيما كانت ليليبت تراقب عن قرب، مرتديةً فستاناً أحمر مقلّماً وقبعة سوداء وشعرها مضفوراً. أمّا أرتشي، فظهر بحماس وهو يعجن العجينة بيده مرتدياً قميصاً أصفر طويل الأكمام.

كما ظهرت العائلة في لقطات أخرى بابتسامات واضحة وأجواء دافئة، خصوصاً خلال صورة جماعية التقطت بعد انتهاء النشاط، ما يعكس روح المشاركة داخل العائلة في المبادرات الإنسانية.