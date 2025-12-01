الأخبار
من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)

2025-12-01 | 14:00
تُعرض زجاجة نادرة من شمبانيا "دوم بيرينيون" تعود إلى العام 1961 قُدّمت خلال حفلة زفاف الأميرة ديانا وأمير ويلز عام 1981، ضمن مزاد يُقام في 11 كانون الأول في الدنمارك.

وقال رئيس قسم النبيذ في دار "برون راسموسن" للمزادات توماس روزيندال أندرسن: "لا يوجد سوى 12 زجاجة ماغنوم، وهذه واحدة منها".

وأضاف أن الزجاجة المحفوظة حاليا في قبو دار المزادات قبل عرضها للعامة بدءا من 4 كانون الأول، قد تجذب محبي النبيذ وهواة جمع الأغراض الملكية.

وقال روزندال "إنها صالحة للشرب"، موضحا أنّ "كل زجاجات النبيذ التي نبيعها في المزادات تخضع للفحص والتحليل".

اشتراها مالكها الحالي، وهو هاوي جمع لم يرغب في ذكر هويته، من تاجر في لندن.

وتعود زجاجة الشمبانيا هذه إلى سنة 1961، العام الذي وُلدت فيه الأميرة ديانا، وقد أُزيلت عنها الرواسب ووُضع عليها ملصق لمناسبة ذكرى زواجها من الأمير تشارلز في 29 تموز 1981.

يتراوح سعرها التقديري بين 500 و600 ألف كرونة (بين 78 و93 ألف دولار).

 
وكالة فرانس برس

