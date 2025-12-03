"آفة خارجة عن السيطرة"... تشيلي تحظر الهواتف المحمولة في المدارس وهذه التفاصيل!

أقر البرلمان في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم البلاد بذلك الى عدد متزايد من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المدارس.



ووافق مجلس النواب بغالبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة غابريال بوريك، على أن يسري القرار اعتبارا من آذار في المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل المدارس العامة والخاصة، وفقا للنص.



وقال وزير التعليم نيكولاس كاتالدو إن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية "هو آفة خارجة عن السيطرة"، معتبرا أنه أصبح "من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا".



وقالت النائبة مارسيا رافايل إن الحظر ليس "ضد التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز، والأداء، والحياة المجتمعية والصحة العاطفية" للتلامذة.



ويتيح القانون استخدام الهواتف في حالات استثنائية، منها الحاجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو معاناته حالة طبية تتطلب متابعتها عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.



المصدر: فرانس برس