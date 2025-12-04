الأخبار
بعد انتظار 8 سنوات... "نينتندو" تطرح أحدث جزء من سلسلة "ميترويد"
منوعات
2025-12-04 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد انتظار 8 سنوات... "نينتندو" تطرح أحدث جزء من سلسلة "ميترويد"
تطرح "نينتندو" الخميس أحدث جزء من سلسلة ألعاب الخيال العلمي "ميترويد" على أجهزة سويتش بعد اضطرابات شابت عملية التطوير.
السلسلة المُستوحاة من أفلام "إليين" Alien، تروي قصة الصراع في الفضاء منذ عام 1986 بين صائدة الجوائز ساموس آران وكائنات "ميترويدز" الفضائية.
وكانت هذه السلسلة التي تضم حوالى خمسة عشر إصدارا، في البداية لعبة ثنائية الأبعاد مخصصة للمنصات والاستكشاف، ثم تحولت إلى لعبة مغامرات عام 2002 مع إصدار "ميترويد برايم" على جهاز "غايم كيوب" Gamecube.
وتنقل "ميترويد برايم 4: بيوند"، المُتاحة على أجهزة سويتش 1 و2، بطلتها إلى كوكب بعيد لاستكشافه سيرا على الأقدام أو بالدراجة النارية.
ويتعين على اللاعب شق طريقه عبر غابة خضراء أو صحراء، مسلحا بدرع استشرافية ومدفع مُثبّت على ذراعه وقوى متنوعة تساعده على التقدم، ويواجه العديد من الأعداء في طريقه.
وفي جديد هذا الجزء الرابع، يُمكن استخدام وحدة التحكم "سويتش 2" القابلة للفصل كفأرة كمبيوتر، ما يجعل اللعب أكثر متعة لمن اعتادوا على ألعاب إطلاق النار على الكمبيوتر.
وفي اليوم السابق لإصدارها، حصلت لعبة "Metroid Prime 4: Beyond" على تقييم "إيجابي" إجمالي بلغ 81 من 100 على موقع تجميع المراجعات "ميتاكريتيك" Metacritic، بناء على 71 مراجعة من صحف مُتخصصة.
المصدر: فرانس برس
