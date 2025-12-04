توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب بسبب إهمال مدرسته.

ولقي بنديكت بلايث حتفه عام 2021 عندما تعرض لرد فعل تحسسي مميت بعد تناوله حليب البقر، حيث تقيأ مرتين في الفصل قبل أن ينهار ويتوفى لاحقًا في المستشفى.

وكان الطفل، الذي كان يعاني من حساسية تجاه هذه المادة، قد تناول الكوب، على الرغم من الخطة الصارمة التي وضعها أهله للحفاظ على مشروبه خاليًا من الملوثات.

وقالت الشرطة التي فتحت تحقيقاً في القضية أن المصدر المحتمل لمسبب الحساسية هو تناول بروتين حليب البقر، وعلى الأرجح من وعاء الحليب الخاص به خلال فترة الاستراحة.

واستمعت هيئة المحلفين في تحقيقها إلى أن الحليب سُكب في غرفة المعلمين وأُخذ إلى الطفل في الفصل، وهي خطوة خلصت الهيئة إلى أنها عرضته لبروتين حليب البقر.

