الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دخول والد ميغان ماركل العناية الفائقة

منوعات
2025-12-04 | 15:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دخول والد ميغان ماركل العناية الفائقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دخول والد ميغان ماركل العناية الفائقة

يواصل توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، تلقي العلاج في وحدة العناية الفائقة، حيث وصف الأطباء وضعه بأنه مستقر بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة اعتُبرت مهدِّدة للحياة.

ويعيش ماركل، البالغ 81 عاماً، منذ سنوات قطيعة مع ابنته ميغان منذ زواجها بالأمير هاري عام 2018. وقد كشف ابنه توم ماركل جونيور، 59 عاماً، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل عن حالة والده بعد زيارته في المستشفى.

وقال: "زرت والدي اليوم. هو تحت تأثير مسكنات قوية وأدوية عدة، ومتصّل بعدد كبير من الأجهزة الطبية. يكاد لا يكون واعياً بالكامل، لكن الأطباء يؤكدون أن حالته مستقرة، وهذا أمر مطمئن. والدي رجل شجاع ومقاتل".

وأضاف أن العائلة "ممتنّة لموجة الدعم والرسائل الدافئة من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من بريطانيا"، مشيراً إلى أنهم يقدّرون كل من يرسل دعماً معنوياً ويتمنون استمرار الدعاء من أجل تعافي والدهم.

كما صرّحت سامانثا ماركل، الابنة الأخرى لتوماس والبالغة 61 عاماً، قائلةً: "نأمل ونصلي جميعاً أن يتجاوز والدي هذه المرحلة الصعبة ويخرج منها بخير".
 

آخر الأخبار

منوعات

ميغان ماركل

والد

عناية فائقة

صحة

طمأنة

عائلة

بريطانيا

العائلة المالكة

القطيعة

المقاطعة.

LBCI التالي
اتهمها بتزييف "سرقة باريس"... كيم كارداشيان ترد على كانييه ويست: "طعنة في قلبي"
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-11-23

بعد سقوطها على المسرح في تايلند… تمديد بقاء ملكة جمال جامايكا في العناية الفائقة أسبوعًا إضافيًا على الأقلّ

LBCI
فنّ
2025-11-06

ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه

LBCI
منوعات
2025-10-15

ميغان ماركل تثير الجدل مجدداً... هكذا سخرت من العائلة المالكة البريطانية!

LBCI
منوعات
2025-10-07

سخرت من عارضة أزياء بعد سقوطها أرضاً... ميغان ماركل تثير الجدل خلال أسبوع الموضة في باريس!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

يزن 272 كيلوغرامًا... هكذا سيطرت شرطة فلوريدا على تمساح ضخم (فيديو)

LBCI
منوعات
14:30

بسبب نقص الرجال في البلاد... نساء يلجأن إلى استئجار "زوج لساعة" في هذه الدولة الأوروبية!

LBCI
منوعات
08:30

توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!

LBCI
منوعات
08:00

بعد انتظار 8 سنوات... "نينتندو" تطرح أحدث جزء من سلسلة "ميترويد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه

LBCI
منوعات
2025-12-04

اتهمها بتزييف "سرقة باريس"... كيم كارداشيان ترد على كانييه ويست: "طعنة في قلبي"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-28

ترامب: أميركا ستبدأ قريبًا جدًا التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:26

عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
13:32

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
10:56

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

LBCI
أخبار لبنان
13:42

جنبلاط يستقبل سيمون كرم

LBCI
أمن وقضاء
12:19

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More