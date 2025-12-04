دخول والد ميغان ماركل العناية الفائقة

يواصل توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، تلقي العلاج في وحدة العناية الفائقة، حيث وصف الأطباء وضعه بأنه مستقر بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة اعتُبرت مهدِّدة للحياة.

ويعيش ماركل، البالغ 81 عاماً، منذ سنوات قطيعة مع ابنته ميغان منذ زواجها بالأمير هاري عام 2018. وقد كشف ابنه توم ماركل جونيور، 59 عاماً، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل عن حالة والده بعد زيارته في المستشفى.

وقال: "زرت والدي اليوم. هو تحت تأثير مسكنات قوية وأدوية عدة، ومتصّل بعدد كبير من الأجهزة الطبية. يكاد لا يكون واعياً بالكامل، لكن الأطباء يؤكدون أن حالته مستقرة، وهذا أمر مطمئن. والدي رجل شجاع ومقاتل".

وأضاف أن العائلة "ممتنّة لموجة الدعم والرسائل الدافئة من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من بريطانيا"، مشيراً إلى أنهم يقدّرون كل من يرسل دعماً معنوياً ويتمنون استمرار الدعاء من أجل تعافي والدهم.