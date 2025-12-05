حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني... مشهد حقيقي أم خدعة بالذكاء الاصطناعي؟ (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تداولاً واسعاً لفيديو طريف ومثير للجدل، يظهر فيه حمار يقتحم قاعة مجلس الشيوخ في باكستان متسبّباً بحالة فوضى داخل المكان.

ويُظهر المقطع الحيوان وهو يدخل مسرعاً بين المقاعد، ليصطدم بالكراسي ويتسبب في تبعثر الأوراق وإحداث فوضى داخل القاعة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والتساؤلات حول صحة الفيديو.

ومع انتشار المقطع، شكّك كثيرون في أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نظراً لغرابة المشهد.

ووفق منصة "المشهد"، تم التأكيد أن الفيديو حقيقي وغير مصطنع، رغم أنّه لم يُعثر عليه منشوراً عبر المنصات الإعلامية الباكستانية الرسمية.