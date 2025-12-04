بسبب نقص الرجال في البلاد... نساء يلجأن إلى استئجار "زوج لساعة" في هذه الدولة الأوروبية!

تواجه لاتفيا ظاهرة اجتماعية لافتة تتمثل في نقص حاد في عدد الرجال مقارنة بالنساء، ما دفع العديد من النساء إلى الاستعانة بخدمات تُعرف بـ "زوج لساعة" لإنجاز الأعمال المنزلية.

وبحسب تقرير حديث لـ "يوروستات"، فإن عدد النساء في لاتفيا يفوق عدد الرجال بنسبة 15.5 في المئة، وهي ثلاثة أضعاف متوسط الفجوة بين الجنسين داخل الاتحاد الأوروبي. أما بين من تجاوزوا الخامسة والستين، فيتضاعف عدد النساء مقارنة بالرجال وفق بيانات World Atlas، ما يجعل العثور على شريك مناسب مهمة شاقة في البلاد.

وقالت دانيا، وهي شابة تعمل في المهرجانات، إن 98 في المئة من زملائها نساء، مضيفة: "لا مشكلة في ذلك، لكن لخلق توازن اجتماعي، تريدين وجود رجال تستطيعين الحديث أو المزاح معهم… الأمر يصبح أكثر متعة". وأكّدت صديقتها زاين أن غالبية صديقاتهنّ اضطررن للبحث عن شركاء في الخارج.

ومع تراجع فرص التعارف وقلّة الرجال، لجأت الكثير من النساء إلى خدمات تعرض رجالًا لإنجاز المهام المنزلية بالساعة. وازدهرت منصّات مثل Komanda 24 التي توفر "رجالًا ذوي الأيدي الذهبية" مقابل مبالغ بسيطة للقيام بأعمال السباكة والنجارة وإصلاح الأعطال وتركيب التلفزيونات من دون مواعدة، ومن دون عبارات غزل محرجة.

كما تقدّم منصة أخرى خدمة "زوج لساعة"، حيث يمكن للنساء طلب عامل عبر الإنترنت أو الهاتف ليحضر خلال ساعة واحدة فقط.