ابتلعها لص... الشرطة النيوزيلندية تستعيد بيضة مرصعة بالألماس (صورة)

منوعات
2025-12-05 | 13:10
مشاهدات عالية
LBCI
ابتلعها لص... الشرطة النيوزيلندية تستعيد بيضة مرصعة بالألماس (صورة)
2min
ابتلعها لص... الشرطة النيوزيلندية تستعيد بيضة مرصعة بالألماس (صورة)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، أنها نجحت في استعادة بيضة مرصّعة بالألماس من إنتاج دار "فابرغيه" بعد إبقاء لص ابتلعها تحت المراقبة الطبية لمدة ستة أيام.

وكانت الشرطة قد أوقفت رجلاً يبلغ 32 عاماً يُشتبه في أنه ابتلع قطعة المجوهرات الثمينة التي سرقها من متجر في مدينة أوكلاند شمال نيوزيلندا خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الشرطة، في بيان، استعادة القطعة، مشيرة إلى أنّ الرجل محتجز.

وكلّفت الشرطة عنصرا بمراقبة الرجل حتى استعادة قطعة المجوهرات التي تُقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار أميركي.

وهذه القطعة التي تشكل إصدارا مميزا مستوحى من فيلم "أوكتوبوسي" (1983) لجيمس بوند والذي يتمحور على بيضة لدار فابرغيه. ويوجد داخل البيضة الصغيرة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا والماس والياقوت، أخطبوط صغير، بحسب الموقع الالكتروني لدار فابرغيه.

واشتهرت الدار منذ أواخر القرن التاسع عشر ببيضها المرصع بالأحجار الكريمة. وبيعت "بيضة الشتاء ("Winter Egg") للعائلة الإمبراطورية الروسية، إحدى أفخم القطع الفنية التي صنعها الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابرجيه، بمبلغ قياسي 30,22 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز الثلاثاء في لندن.

 
وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

لص

ابتلاع

بيضة

ألماس

فابرغيه

شرطة نيوزيلندية

دار

مجوهرات.

