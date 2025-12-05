طفل يبلغ 3 سنوات يصبح أصغر لاعب شطرنج مصنَّفا من الاتحاد الدولي!

أصبح الطفل الهندي سارواغيا سينغ كوشواها أصغر لاعب شطرنج مُدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE).

وتجاوز هذا الطفل النابغة، البالغ ثلاث سنوات وسبعة أشهر وعشرون يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله مواطنه أنيش ساركار عندما انضم في تشرين الثاني الفائت إلى تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، وكان يبلغ حينها ثلاث سنوات وثمانية أشهر وتسعة عشر يوما.

وحقق كوشواها، وهو تلميذ في روضة أطفال في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، 1572 علامة في مباراة في الشطرنج السريع، على ما ذكر الموقع الالكتروني للاتحاد.

ويُذكر أنه ينبغي على اللاعب هزم لاعب واحد مصنّف للحصول على تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج. والتصنيف هو نقاط تعتمد على أداء لاعب الشطرنج، ولكنه لا يمثل ترتيبا رسميا.

ويحتل ماغنوس كارلسن المصنف أول عالميا حاليا المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع، مع 2824 نقطة.

وقال والد اللاعب الهندي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إنّ إنجاز ابنه هو "مصدر فخر وشرف عظيمين"، مضيفا "نريده أن يصبح أستاذا كبيرا" في الشطرنج.

فاز سارواغيا سينغ كوشواها على ثلاثة لاعبين مصنفين، في بطولات أقيمت في ولايته ومناطق أخرى من البلاد.

وكالة فرانس برس