امرأة تواجه مصيراً مأساوياً داخل متجر شهير في نيويورك: دخلت لتغيير حفاضة ابنتها والنتيجة كارثية!

2025-12-13 | 06:00
امرأة تواجه مصيراً مأساوياً داخل متجر شهير في نيويورك: دخلت لتغيير حفاضة ابنتها والنتيجة كارثية!

تعرضت امرأة من كاليفورنيا للطعن على يد امرأة مختلة عقلياً داخل متجر "مايسي" الشهير في مدينة نيويورك، بينما كانت تُغير حفاضة ابنتها.

واتُهمت كيري أهيرن، البالغة من العمر 43 عاماً، بطعن سائحة من الساحل الغربي، تبلغ من العمر 38 عاماً، في المتجر يوم الخميس الماضي بينما كانت في دورة المياه مع طفلتها البالغة من العمر 10 أشهر.

وقال المدعون إن أهيرن دخلت دورة المياه في الطابق السابع من متجر "مايسي" وطعنت المرأة، مما أدى إلى سقوط الطفلة من على طاولة تغيير الحفاضات على الأرض.

وكانت أهيرن قد خرجت من مركز مانهاتن للأمراض النفسية في صباح اليوم نفسه الذي نفذت فيه الهجوم في مركز التسوق بوسط مانهاتن.

وذكر المدعون أن سجلها المضطرب على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تهديدات بالقتل للسيناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، ومنشورات غير مترابطة تهاجم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد أُلقي القبض على أهيرن ووُجهت إليها تهمة الشروع في القتل، وتعريض سلامة طفل للخطر، وتهمة الاعتداء، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

المصدر
 

Learn More