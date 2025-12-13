تعطلت العربة الخاصة بها واصطدمت بجدار... ابنة الـ6 سنوات تلقى مصرعها في حادث مأساوي في منتزه!

لقيت طفلة من فلوريدا، تبلغ من العمر 6 سنوات، مصرعها في حادث مأساوي عندما تعطلت عربة الكارتينغ التي كانت تستقلها مع والدتها، مما أدى إلى تسارعها المفاجئ واصطدامها بجدار.

واستعانت عائلة إيما ريدل بمحامين أن فقدت الطفلة حياتها في الحادث المروع الذي وقع في منتزه "أوربان إير أدفنتشر بارك" في بورت سانت لوسي بفلوريدا.

وفي بيانٍ أرسلته شركة المحاماة إلى صحيفة "ديلي ميل"، زُعم أن المأساة وقعت عندما كانت إيما ووالدتها تستقلان عربة الكارتينغ معًا.

ووُصفت عربات الكارتينغ بأنها تعمل "مثل ألعاب الملاهي"، إذ لا يمكن استخدامها إلا بعد تشغيلها عن بُعد من قِبل أحد الموظفين.

وبحسب البيان، بمجرد أن قام أحد الموظفين بتشغيل عربة الكارتينغ الخاصة بإيما ووالدتها، بدأت العربة بالتسارع والكبح بشكل مفاجئ، ولم تستجب لضغط السائقتين على الدواسات.

وزُعم أن الحادث المميت وقع عندما تسارعت عربة الكارتينغ "بسرعة عالية" من دون أن تضغط والدة إيما على دواسة الوقود، فاصطدمت بجدار المسار "بسرعة عالية".

وقال أحد العاملين في مدينة الملاهي إن الطفلة الصغيرة أصيبت بجروح بالغة بعد أن "ارتطمت عظمة القص لديها بقوة شديدة"، مضيفاً: "لا أعرف ما إذا كانت تتقيأ دماً أم أن الدم يخرج من أنفها، وينزل إلى حلقها... لكنها تستمر في محاولة التقيؤ".

ونُقلت إيما إلى المستشفى بعد وقوع الحادث، لكنها توفيت في اليوم التالي بعد خضوعها لعملية جراحية.

المصدر