في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!

وقع انفجار داخل مطعم في منطقة ميد نورث في جنوب أستراليا صباح اليوم السبت، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة.واستجاب رجال الإطفاء لبلاغات عن انفجار داخل مطعم "بانشوز بيتزا وباستا" ، وتمكنوا من إخماد النيران بسرعة ومنعوا امتدادها إلى المباني المجاورة.وقدّرت السلطات قيمة الأضرار التي لحقت بالمبنى بنحو 750 ألف دولار.وبقيت فرق الإطفاء في الموقع للتأكد من سلامة المنطقة وزوال خطر الحريق، فيما تعتقد الشرطة أن الحريق غير مفتعل.