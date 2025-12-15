حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

لطالما عانى جورج فيريرا، البالغ من العمر 26 عامًا، من زيادة حادة في وزنه وصلت إلى حوالي 200 كيلوغرامًا بسبب إفراطه في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية منذ سن المراهقة.



وفي التفاصيل، تمكن هذا الشاب المولع بكرة القدم من خسارة أكثر من حوالي 114 كيلوغرامًا خلال السنتين الماضيتين، بعد انضمامه إلى فريق للرجال ذوي الوزن الزائد.



وبعد أن استبدل جورج المشروبات السكرية بالماء والبيتزا بالدجاج والأرز، أصبح وزنه الآن حوالي 135 كيلوغرامًا، وانخفض مقاس بنطاله من 68 إلى 44.



وبعد خوضه مباراته الأولى التي انهار فيها لعدم قدرته على مجاراة سرعة اللعب، دعمه المدرب فيكتور جورج وشجعه على النهوض والمثابرة، ما حثّه على تغيير نظامه الغذائي وإنقاص وزنه.



وتغيرت حياة جورج تمامًا نتيجةً لفقدانه الوزن، فأصبحت المهام البسيطة مثل صعود الدرج وشراء الملابس سهلة للغاية.