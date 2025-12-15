"إذا حصل لي شيء ستعرفين مع من كنت"... التقط لها صورتها الأخيرة ثم نفذ انتقامه: إليكم ما حصل (صورة)

الشرطة عثرت بحوزته على سلاح من عيار .22 وآثار دماء في موقع الجريمة وفي سيارته. وخلال التحقيق، ادعى أن الجريمة جاءت ضمن "اتفاق انتحار"، إلا أن المحققين شككوا في روايته، خصوصاً أن جولي كانت تخطط لدخول الجامعة ولم تُظهر أي مؤشرات اكتئاب.وبعد جدل قانوني واسع، حُوكم لورين كبالغ، واعترف لاحقاً بالجريمة بعد أن أنكرها في البداية. وفي تموز 2017، صدر بحقه حكم بالسجن 52 عاماً، في قضية هزّت الرأي العام وسلطت الضوء على العنف العاطفي وخطورته القاتلة.