الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إذا حصل لي شيء ستعرفين مع من كنت"... التقط لها صورتها الأخيرة ثم نفذ انتقامه: إليكم ما حصل (صورة)
منوعات
2025-12-15 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"إذا حصل لي شيء ستعرفين مع من كنت"... التقط لها صورتها الأخيرة ثم نفذ انتقامه: إليكم ما حصل (صورة)
خرجت الشابة الأميركية جولي كالان (18 عاماً) في نزهة سيراً على الأقدام على جبل تشياها في ولاية ألاباما برفقة حبيبها السابق لورين بَنَر، الذي وثّق الرحلة بسلسلة صور نشرها على إنستغرام في آب 2015، مرفقاً إياها بعبارة: "في طريقنا للذهاب في نزهة".
ورغم انتهاء علاقتهما العاطفية قبل فترة قصيرة، وافقت جولي على الخروج معه كصديقين فقط، بعد محاولات متكررة منه لاستعادتها، وسط تاريخ من التلاعب العاطفي والتهديد بالانتحار. وقبل الرحلة، أرسلت جولي رسالة إلى صديقة لها قالت فيها عبارة أصبحت لاحقاً مؤلمة: "إذا حصل لي شيء، ستعرفين مع من كنت"، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وخلال النزهة، نشر لورين صوراً أخيرة لجولي وهي تقف عند حافة جرف صخري وتلتقط صورة للمنظر الطبيعي، قبل أن تصبح تلك اللقطة آخر صورة تُلتقط لها.
ونحو الساعة السادسة مساءً، اتصل لورين بالطوارئ واعترف ببرود بقتل حبيبته السابقة. وبعد وقت قصير، عُثر على جثة جولي أسفل جرف يبلغ ارتفاعه نحو 12 متراً، مصابة بطلقين ناريين في الرأس، ولا تزال تحمل حقيبتها.
الشرطة عثرت بحوزته على سلاح من عيار .22 وآثار دماء في موقع الجريمة وفي سيارته. وخلال التحقيق، ادعى أن الجريمة جاءت ضمن "اتفاق انتحار"، إلا أن المحققين شككوا في روايته، خصوصاً أن جولي كانت تخطط لدخول الجامعة ولم تُظهر أي مؤشرات اكتئاب.
وبعد جدل قانوني واسع، حُوكم لورين كبالغ، واعترف لاحقاً بالجريمة بعد أن أنكرها في البداية. وفي تموز 2017، صدر بحقه حكم بالسجن 52 عاماً، في قضية هزّت الرأي العام وسلطت الضوء على العنف العاطفي وخطورته القاتلة.
منوعات
ستعرفين
كنت"...
التقط
صورتها
الأخيرة
انتقامه:
إليكم
(صورة)
التالي
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-30
"ملتقى الإعلام العربيّ" في يومه الأخير: صورة التنمية في الإعلام العربيّ
آخر الأخبار
2025-10-30
"ملتقى الإعلام العربيّ" في يومه الأخير: صورة التنمية في الإعلام العربيّ
0
منوعات
2025-11-26
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
منوعات
2025-11-26
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
0
أمن وقضاء
2025-12-04
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
2025-12-04
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
0
موضة وجمال
2025-11-05
نجم شهير يحصد لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم للعام 2025"... تعرفوا إليه! (صورة)
موضة وجمال
2025-11-05
نجم شهير يحصد لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم للعام 2025"... تعرفوا إليه! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:09
موظفو متحف اللوفر في باريس يصوتون "بالإجماع" على مواصلة الإضراب
منوعات
10:09
موظفو متحف اللوفر في باريس يصوتون "بالإجماع" على مواصلة الإضراب
0
منوعات
09:00
اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة
منوعات
09:00
اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة
0
منوعات
08:38
في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم
منوعات
08:38
في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم
0
منوعات
04:47
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
منوعات
04:47
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-09
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري
أخبار لبنان
2025-09-09
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري
0
أخبار دولية
2025-12-09
ترامب وجد بعض القادة الأوروبيين "أغبياء" ووصف سياستهم حول الهجرة بالكارثية
أخبار دولية
2025-12-09
ترامب وجد بعض القادة الأوروبيين "أغبياء" ووصف سياستهم حول الهجرة بالكارثية
0
أخبار لبنان
2025-10-20
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-20
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
0
أمن وقضاء
2025-12-10
الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت
أمن وقضاء
2025-12-10
الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More