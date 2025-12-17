رغم الإضراب... إدارة اللوفر في باريس تعلن فتح المتحف جزئيا

أعلن متحف اللوفر في باريس إعادة فتح أبوابه جزئيا الأربعاء رغم استمرار الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون في اجتماع الجمعية العامة في وقت سابق من اليوم، وفق ما أفادت الإدارة وكالة فرانس برس.



وقال ناطق باسم المتحف "ليست كل الأقسام متاحة، لكن المتحف مفتوح ويستقبل حاليا طلائع الزوار". قبل ذلك بقليل، صوّت نحو 300 موظف يضربون احتجاجا على نقص الموظفين وتدهور حالة المبنى، لصالح تمديد الإضراب يوما ثانيا بعد ذلك الذي نفذوه الاثنين.