تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة

2025-12-19 | 09:25
أعلن تطبيق تيك توك الخميس عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة من المستثمرين الأميركيين يسمح له بالابقاء على عملياته في الولايات المتحدة ويبعد عنه شبح التهديد بحظره بسبب ملكيته الصينية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية "بايت دانس" وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات "أوراكل" و"سيلفر لايك" وام جي اكس" التي تتخذ من أبوظبي مقرا، كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح تشو للموظفين أن "بايت دانس" ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه.

وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ "عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى".

وكان ترامب قد ذكر في أيلول اسم اليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترامب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة "أوبن آي".

كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة "باراماونت"، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على "وارنر براذرز".

