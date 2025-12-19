الأخبار
تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة
منوعات
2025-12-19 | 09:25
تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة
أعلن تطبيق تيك توك الخميس عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة من المستثمرين الأميركيين يسمح له بالابقاء على عملياته في الولايات المتحدة ويبعد عنه شبح التهديد بحظره بسبب ملكيته الصينية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية "بايت دانس" وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات "أوراكل" و"سيلفر لايك" وام جي اكس" التي تتخذ من أبوظبي مقرا، كمستثمرين رئيسيين.
ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح تشو للموظفين أن "بايت دانس" ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.
ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه.
وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.
وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ "عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى".
وكان ترامب قد ذكر في أيلول اسم اليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.
وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترامب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة "أوبن آي".
كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة "باراماونت"، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على "وارنر براذرز".
منوعات
10:27
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
منوعات
10:27
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
0
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
0
منوعات
15:55
فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)
منوعات
15:55
فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)
0
منوعات
15:36
"حب عميق"... امرأة تتزوج زوجًا افتراضيًا من صنع الذكاء الاصطناعي في هذا البلد! (صورة)
منوعات
15:36
"حب عميق"... امرأة تتزوج زوجًا افتراضيًا من صنع الذكاء الاصطناعي في هذا البلد! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
حال الطقس
2025-12-18
استقرار جوي لأيام عدة...
حال الطقس
2025-12-18
استقرار جوي لأيام عدة...
0
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم
0
أمن وقضاء
2025-12-08
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
2025-12-08
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
0
خبر عاجل
12:04
سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة
خبر عاجل
12:04
سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
