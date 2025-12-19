الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل

منوعات
2025-12-19 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ماتت قبل أم بعد الصعود؟&quot;... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل

زعم ركّاب على متن رحلة تابعة لشركة إيزي جيت من مالقة الإسبانية إلى غاتويك البريطانية أن راكبة بريطانية مسنّة نُقلت إلى الطائرة وهي متوفاة، في واقعة صادمة أدّت إلى إلغاء الرحلة وتأخيرها لساعات طويلة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب روايات الشهود، كانت المرأة البالغة 89 عاماً على كرسي متحرّك، وقد ساعدها خمسة من أقاربها على الصعود إلى الطائرة، حيث أبلغوا موظفي الشركة بأنها "مريضة ونامت". وأفاد ركّاب بأن موظف الصعود إلى الطائرة استفسر مراراً عن حالتها الصحية، قبل أن يُسمح للعائلة بالمرور بعد تأكيدهم أنها "بخير"، فيما ادّعى أحد الشهود أنه سمع أحدهم يقول: "لا مشكلة، نحن أطباء".

وقال ركّاب إن المرأة دُفعت على كرسي متحرّك إلى مقاعد العائلة في مؤخرة الطائرة، ثم نُقلت إلى مقعدها بمساعدة أقاربها. ومع بدء الطائرة التحرك على المدرج استعداداً للإقلاع، تنبّه طاقم الضيافة إلى أن الراكبة فارقت الحياة، ما دفع القبطان إلى إيقاف الطائرة والعودة بها إلى المطار قبل الإقلاع.

وأكد شهود أن طواقم الطوارئ صعدت إلى الطائرة، حيث حاول المسعفون فحص المرأة، قبل التأكد من وفاتها. ولم تُبدِ العائلة، وفق إفادات ركّاب، علامات صدمة أو هلع، ما زاد من استغراب الموجودين على متن الرحلة.

وأعلنت إيزي جيت من جهتها أن الراكبة كانت تحمل شهادة لياقة للطيران، وأكدت أنها كانت على قيد الحياة عند الصعود إلى الطائرة، نافية الاتهامات التي تداولها بعض الركّاب.

وأدّت الحادثة إلى تأخير الرحلة نحو 12 ساعة، إذ كان من المقرر إقلاعها عند الساعة 11:15 صباحاً، قبل أن تقلع فعلياً عند 10:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وتصل إلى غاتويك قرابة منتصف الليل.

وخلال الانتظار الطويل في المطار، اشتكى ركّاب من محدودية التعويضات المقدّمة، والتي اقتصرت على قسائم طعام ومشروبات، قال بعضهم إنها لم تغطِّ حتى وجبة كاملة.

وأشار مختصون إلى أن نقل الجثامين عبر الحدود يخضع لإجراءات قانونية معقّدة، تشمل تسجيل الوفاة رسمياً، والحصول على تصاريح خاصة، وغالباً ما يتم نقلها عبر الشحن الجوي في توابيت مخصّصة، لا داخل مقصورات الركاب. وتُقدَّر كلفة إعادة الجثمان من إسبانيا إلى بريطانيا بما بين 3500 و4500 جنيه إسترليني.

ولا يزال من غير المعروف ما الذي جرى لجثمان المرأة بعد إخراجه من الطائرة، أو ما إذا كانت السلطات قد اتخذت إجراءات بحق أقاربها، فيما أكدت الشركة فتح تحقيق داخلي في الحادثة.

منوعات

الصعود؟"...

اكتشاف

راكبة

طائرة

الإقلاع

بلحظات

LBCI التالي
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-03

"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل

LBCI
رياضة
06:19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

LBCI
منوعات
2025-11-26

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
منوعات
2025-10-07

"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:25

تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة

LBCI
منوعات
07:28

أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

LBCI
منوعات
15:55

فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)

LBCI
منوعات
15:36

"حب عميق"... امرأة تتزوج زوجًا افتراضيًا من صنع الذكاء الاصطناعي في هذا البلد! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-18

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-08

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:04

سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More