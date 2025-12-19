الأخبار
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
منوعات
2025-12-19 | 10:27
"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل
زعم ركّاب على متن رحلة تابعة لشركة إيزي جيت من مالقة الإسبانية إلى غاتويك البريطانية أن راكبة بريطانية مسنّة نُقلت إلى الطائرة وهي متوفاة، في واقعة صادمة أدّت إلى إلغاء الرحلة وتأخيرها لساعات طويلة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب روايات الشهود، كانت المرأة البالغة 89 عاماً على كرسي متحرّك، وقد ساعدها خمسة من أقاربها على الصعود إلى الطائرة، حيث أبلغوا موظفي الشركة بأنها "مريضة ونامت". وأفاد ركّاب بأن موظف الصعود إلى الطائرة استفسر مراراً عن حالتها الصحية، قبل أن يُسمح للعائلة بالمرور بعد تأكيدهم أنها "بخير"، فيما ادّعى أحد الشهود أنه سمع أحدهم يقول: "لا مشكلة، نحن أطباء".
وقال ركّاب إن المرأة دُفعت على كرسي متحرّك إلى مقاعد العائلة في مؤخرة الطائرة، ثم نُقلت إلى مقعدها بمساعدة أقاربها. ومع بدء الطائرة التحرك على المدرج استعداداً للإقلاع، تنبّه طاقم الضيافة إلى أن الراكبة فارقت الحياة، ما دفع القبطان إلى إيقاف الطائرة والعودة بها إلى المطار قبل الإقلاع.
وأكد شهود أن طواقم الطوارئ صعدت إلى الطائرة، حيث حاول المسعفون فحص المرأة، قبل التأكد من وفاتها. ولم تُبدِ العائلة، وفق إفادات ركّاب، علامات صدمة أو هلع، ما زاد من استغراب الموجودين على متن الرحلة.
وأعلنت إيزي جيت من جهتها أن الراكبة كانت تحمل شهادة لياقة للطيران، وأكدت أنها كانت على قيد الحياة عند الصعود إلى الطائرة، نافية الاتهامات التي تداولها بعض الركّاب.
وأدّت الحادثة إلى تأخير الرحلة نحو 12 ساعة، إذ كان من المقرر إقلاعها عند الساعة 11:15 صباحاً، قبل أن تقلع فعلياً عند 10:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وتصل إلى غاتويك قرابة منتصف الليل.
وخلال الانتظار الطويل في المطار، اشتكى ركّاب من محدودية التعويضات المقدّمة، والتي اقتصرت على قسائم طعام ومشروبات، قال بعضهم إنها لم تغطِّ حتى وجبة كاملة.
وأشار مختصون إلى أن نقل الجثامين عبر الحدود يخضع لإجراءات قانونية معقّدة، تشمل تسجيل الوفاة رسمياً، والحصول على تصاريح خاصة، وغالباً ما يتم نقلها عبر الشحن الجوي في توابيت مخصّصة، لا داخل مقصورات الركاب. وتُقدَّر كلفة إعادة الجثمان من إسبانيا إلى بريطانيا بما بين 3500 و4500 جنيه إسترليني.
ولا يزال من غير المعروف ما الذي جرى لجثمان المرأة بعد إخراجه من الطائرة، أو ما إذا كانت السلطات قد اتخذت إجراءات بحق أقاربها، فيما أكدت الشركة فتح تحقيق داخلي في الحادثة.
