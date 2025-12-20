الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)

باشرت وزارة العدل الأميركية نشر الدفعة الأولى من الملفات المرتبطة بالمموّل الراحل جيفري إبستين، والتي تضم صورًا ووثائق لم تُنشر سابقًا، وتكشف عن تواصل عدد من الشخصيات العامة مع إبستين في مناسبات اجتماعية مختلفة.

وأكدت الوزارة أن الظهور في الصور أو وجود تواصل اجتماعي مع إبستين لا يعني بالضرورة تورّطًا جنائيًا، مشددة على أن كثيرًا من اللقطات تعود لسياقات اجتماعية أو عامة، من بينها صور سبق تداولها لشخصيات سياسية.

وظهرت شخصيات في الدفعة الأولى من الملفات منها:

-الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون: تظهر صور جديدة له خلال عطلات برفقة إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل. وفي إحدى اللقطات، يبدو كلينتون في حوض استحمام ساخن إلى جانب ماكسويل وامرأة لم تُكشف هويتها.

-ميك جاغر: تضم الصور مشاهد لزعيم فرقة رولينغ ستونز وهو يتناول العشاء مع إبستين وكلينتون، إضافة إلى لقطة أخرى مع امرأة جرى طمس ملامحها.

-مايكل جاكسون: من أكثر الصور تداولًا لقطة غير منشورة سابقًا تُظهر نجم البوب الراحل واقفًا إلى جانب إبستين. كما تضمنت مجموعة صور أخرى مشهدًا لكلينتون وجاكسون والمغنية ديانا روس على متن طائرة واحدة.

-الأمير أندرو: أعادت الصور والملفات القديمة تسليط الضوء على الجدل الذي لاحقه لسنوات على خلفية علاقته بإبستين، رغم نفيه المتكرر لأي مخالفات. وتُظهر إحدى الصور القديمة الأمير أندرو محاطًا بعدة نساء في لقطة بالأبيض والأسود.

وجاء نشر هذه الملفات بعد أن ألزم الكونغرس الأميركي وزارة العدل بتسليم السجلات بحلول يوم الجمعة، وذلك بموجب قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين.

وتُتوقّع دفعات إضافية من الوثائق خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام إعلامي واسع ومطالبات باستكمال الكشف ضمن إطار قانوني يضمن الدقة وعدم التشهير.