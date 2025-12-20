الأخبار
ظنت أن لصاً اقتحم منزلها... لكن المفاجأة كانت غير متوقعة! (صور)

2025-12-20 | 08:00
عاشت سيدة بريطانية لحظات من الذعر بعدما اقتحمت إوزة كندية ضخمة باب منزلها في مقاطعة ليسترشير، ما دفعها في البداية للاعتقاد بأن شخصًا يحاول سرقة المنزل.

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت لين سيويل تشاهد التلفاز مع أحد أصدقائها مساء الأربعاء، حين دوّى صوت ارتطام قوي عند الباب. وبعد لحظات، اكتشفت أن الطائر عالق برأسه داخل الزجاج الأمامي للباب.

وقالت سيويل: "كنت خائفة بسبب الصوت العالي، فقد كان ضخمًا جدًا. ظننت في البداية أن أحدهم يحاول ركل الباب".

وأضافت أن صديقها خرج أولًا ليتحقق من الأمر، قبل أن يصرخ قائلاً: "هناك طائر رأسه داخل الزجاج!".

حطّمت الإوزة المذهولة الزجاج ونثرت شظاياه داخل المنزل، قبل أن تتحرر وتترنح خارجًا لتستقر على عتبة الباب. ومع عدم توفر خدمات الطوارئ الحيوانية في تلك الساعة المتأخرة، اتصلت السيدة بالشرطة وجهات الإنقاذ، ثم قامت مع صديقها بتغطية الطائر ببطانية وتقديم الطعام له حفاظًا على سلامته طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي، وصلت فرق مستشفى الحياة البرية في ليسترشير ونقلت الإوزة، التي تبيّن أنها أصيبت بجروح طفيفة فقط، ومن المتوقع أن تُعاد إلى البرية بعد تعافيها.

