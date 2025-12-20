تقرير عالمي يكشف: ما هي الوجهات الأكثر إسعادًا للمسافرين في 2026؟

بينما يجد كثيرون متعتهم في اكتشاف ثقافات جديدة وتذوّق أطعمة مختلفة والتجول بين مناظر طبيعية خلابة، كشف تقرير حديث عن الوجهات التي تمنح السياح أعلى مستويات السعادة.

وأصدرت شركة الرحلات السياحيةG Adventures قائمةHappiness List 2026 التي حدّدت 10 تجارب ووجهات تُشعر المسافرين بالبهجة، استنادًا إلى استطلاع شمل نحو 8 آلاف شخص يخططون للسفر العام المقبل من المملكة المتحدة وإيرلندا والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وسويسرا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

وتصدّرت غواتيمالا القائمة، بفضل ما توفره من تجارب ثقافية غنية ومطبخ محلي مميّز يترك أثرًا خاصًا لدى الزائرين. كما برز القطب الشمالي كوجهة باردة لكنها مُلهمة، حيث يستمتع المسافرون بالمشاهد الجليدية والرحلات الاستكشافية البحرية.

وفي أميركا الجنوبية، منحت الإكوادور السياح فرصة فريدة لاختبار أجواء الغابات المطيرة، إلى جانب تذوّق الشوكولاتة المحلية، إذ تُعد البلاد من كبار منتجي الكاكاو. كما حازت جزر سان بلاس قبالة سواحل بنما الكاريبية على إعجاب الزوار، وهي أرخبيل يضم نحو 378 جزيرة وجزيرة مرجانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مشاهدة الحياة البرية عن قرب في إفريقيا تُعد من أكثر التجارب التي تُدخل السعادة إلى قلوب المسافرين. وفي آسيا، لفتت سريلانكا الأنظار بسواحلها الغنية بالحياة البرية والقرى الساحلية التي يمكن استكشافها بالقوارب.

أما في أوروبا، فبرزت شرق آيسلندا بمناظرها الدراماتيكية وشواطئها ذات الرمال السوداء، إلى جانب مولدوفا التي تشتهر بنبيذها ومطبخها المحلي، ما يجعلها وجهة جذابة رغم قلة شهرتها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، التي تزخر بالتاريخ والثقافة وتمنح الزائرين تجارب ثرية ومختلفة.