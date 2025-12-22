الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته
منوعات
2025-12-22 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته
عاد الخلاف داخل عائلة بيكهام إلى الواجهة بقوة، بعد تقارير تحدثت عن قيام بروكلين بيكهام بحظر والديه ديفيد وفيكتوريا على منصة إنستغرام، في خطوة أشعلت جدلاً واسعاً وعمّقت الشرخ العائلي القائم منذ سنوات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبدأ الجدل مع معلومات عن إلغاء ديفيد وفيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر، قبل أن ينفي الابن الأصغر كروز ذلك علناً، مؤكداً أن والديه استيقظا ليجدا نفسيهما محظورَين من قبل بروكلين، مضيفاً أنه تعرّض للأمر نفسه.
وأشارت مصادر مقرّبة من بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز إلى أن الزوجين طلبا من عائلة بيكهام التوقف عن التواصل معهما، معتبرين أن أي تفاعل أو منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبّب لهما توتراً وقلقاً دائماً، خصوصاً خلال فترة الأعياد.
ويعود أصل الخلاف إلى عام 2022، مع زواج بروكلين من نيكولا بيلتز، حيث بدأت التوترات بين الأخيرة ووالدته فيكتوريا بيكهام، وتفاقمت مع مرور الوقت، لتبلغ ذروتها هذا العام بغياب بروكلين وزوجته عن مناسبات عائلية بارزة، أبرزها عيد ميلاد ديفيد الخمسين.
في المقابل، نقلت مصادر مقرّبة من ديفيد وفيكتوريا أن غياب ابنهما بات مؤلماً، خصوصاً خلال المناسبات العائلية الكبرى، مؤكدين أن باب المصالحة لا يزال مفتوحاً أمام بروكلين، رغم تراجع الآمال في إصلاح العلاقة مع نيكولا.
منوعات
علنية
عائلة
بيكهام:
بروكلين
والديه
والتوتر
ذروته
التالي
اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها
تقرير عالمي يكشف: ما هي الوجهات الأكثر إسعادًا للمسافرين في 2026؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-16
مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-10-16
مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2025-10-18
مكتب نتنياهو: ممثلو الجيش أبلغوا عائلة المختطف رونين إنغل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه
آخر الأخبار
2025-10-18
مكتب نتنياهو: ممثلو الجيش أبلغوا عائلة المختطف رونين إنغل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه
0
آخر الأخبار
2025-10-29
وزير الدفاع الإسرائيلي يحظر زيارات الصليب الأحمر للمقاتلين الفلسطينيين المعتقلين
آخر الأخبار
2025-10-29
وزير الدفاع الإسرائيلي يحظر زيارات الصليب الأحمر للمقاتلين الفلسطينيين المعتقلين
0
أخبار دولية
2025-12-11
أول ظهور علني للمعارضة الفنزويلية وحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو منذ 11 شهرا
أخبار دولية
2025-12-11
أول ظهور علني للمعارضة الفنزويلية وحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو منذ 11 شهرا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
0
منوعات
10:56
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
منوعات
10:56
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
0
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
4
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
5
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
6
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
7
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
8
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More