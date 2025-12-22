أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته

اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها

تقرير عالمي يكشف: ما هي الوجهات الأكثر إسعادًا للمسافرين في 2026؟