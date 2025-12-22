الأخبار
أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته

منوعات
2025-12-22 | 08:20
أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته
أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته

عاد الخلاف داخل عائلة بيكهام إلى الواجهة بقوة، بعد تقارير تحدثت عن قيام بروكلين بيكهام بحظر والديه ديفيد وفيكتوريا على منصة إنستغرام، في خطوة أشعلت جدلاً واسعاً وعمّقت الشرخ العائلي القائم منذ سنوات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبدأ الجدل مع معلومات عن إلغاء ديفيد وفيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر، قبل أن ينفي الابن الأصغر كروز ذلك علناً، مؤكداً أن والديه استيقظا ليجدا نفسيهما محظورَين من قبل بروكلين، مضيفاً أنه تعرّض للأمر نفسه.

وأشارت مصادر مقرّبة من بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز إلى أن الزوجين طلبا من عائلة بيكهام التوقف عن التواصل معهما، معتبرين أن أي تفاعل أو منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبّب لهما توتراً وقلقاً دائماً، خصوصاً خلال فترة الأعياد.

ويعود أصل الخلاف إلى عام 2022، مع زواج بروكلين من نيكولا بيلتز، حيث بدأت التوترات بين الأخيرة ووالدته فيكتوريا بيكهام، وتفاقمت مع مرور الوقت، لتبلغ ذروتها هذا العام بغياب بروكلين وزوجته عن مناسبات عائلية بارزة، أبرزها عيد ميلاد ديفيد الخمسين.

في المقابل، نقلت مصادر مقرّبة من ديفيد وفيكتوريا أن غياب ابنهما بات مؤلماً، خصوصاً خلال المناسبات العائلية الكبرى، مؤكدين أن باب المصالحة لا يزال مفتوحاً أمام بروكلين، رغم تراجع الآمال في إصلاح العلاقة مع نيكولا.

منوعات

علنية

عائلة

بيكهام:

بروكلين

والديه

والتوتر

ذروته

