رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية

منوعات
2025-12-22 | 10:43
مشاهدات عالية
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية

كشف الرحّالة وصانع المحتوى الشهير درو بينسكي، الذي يقول إنه زار جميع دول العالم، عن أكثر الأماكن قذارةً التي صادفها خلال رحلاته، في مقطع فيديو أثار صدمة واسعة بين المتابعين.

ونشر بينسكي الفيديو عبر قناته على يوتيوب، حيث أكد أن مدينة بورت أو برنس، عاصمة هايتي، هي أقذر مدينة زارها على الإطلاق. وقال أثناء قيادته داخل أحد أحياء المدينة: "نحن على وشك دخول حي سيتي سولاي، أخطر حي عشوائي في العالم"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأشار أحد مرافقيه إلى أن المنطقة تخضع بالكامل لسيطرة العصابات المسلحة، فيما أظهرت اللقطات شوارع متسخة وأكواماً ضخمة من النفايات. وأضاف مرافقه: "الوضع يزداد سوءاً… القمامة لا تتم إزالتها أبداً".

ولم تقتصر قائمة بينسكي على هايتي فقط، إذ صنّف ثلاث مناطق أخرى ضمن أقذر الأماكن التي زارها في العالم، قائلاً: "هذه أقذر أربعة أماكن زرتها في حياتي".

وجاءت منطقة توندو في الفلبين في المرتبة الثانية، حيث قال: "أول ما رأيته كان مياهًا مليئة بالنفايات»، مشيراً إلى أنه تجوّل في مجتمع يضم نحو 200 عائلة تعيش تحت جسر، وسط بيئة غارقة بالقمامة.

أما الموقع الثالث، فكان منشية ناصر في مصر، التي وصفها بأنها "مدينة بُنيت بالكامل على النفايات". وأضاف أن البلدة الواقعة على بُعد مسافة قصيرة من أهرامات الجيزة تستقبل يومياً نحو 14 ألف طن من القمامة. وقال: "لو كنتم تشمون ما أشمه الآن…".

وأوضح أن السكان يجمعون القمامة من القاهرة وينقلونها إلى هذه المنطقة لفرزها، على أمل العثور على أشياء ثمينة مثل الساعات لإعادة بيعها.

وفي المرتبة الرابعة، أدرج بينسكي منطقة ستوليبينوفو في بلغاريا، قائلاً: "وصلت إلى حي عشوائي في بلغاريا يقطنه أكثر من 70 ألف شخص. أصعب ما في وجودي هنا هو القمامة… الوضع سيئ للغاية. لم أرَ مكاناً كهذا من قبل داخل أوروبا. الأمر جنوني".

وأثارت تصريحات بينسكي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المتابعين قائلاً: "الأمراض التي قد تنتج عن هذه القمامة لا يمكن تصورها»، فيما كتب آخر: "هذا محزن جداً. أتمنى أن يتمكن كل إنسان على الأرض من العيش في بيئة آمنة ونظيفة".

