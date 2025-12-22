صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)





ووقعت الحادثة في منطقة "عين مطروح" السياحية، حيث كانت السائحة تجلس على حافة صخرية قريبة من المياه لالتقاط صورة، قبل أن تفاجئها موجة مرتفعة أطاحت بها وأسقطتها في البحر المفتوح.



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السائحة وهي ترتدي فستاناً صيفياً برتقالياً، تجلس على طرف الحافة الصخرية، فيما ترتفع موجة خلفها بسرعة قبل أن تضربها بقوة وتسحبها إلى داخل المياه.



وعقب نجاتها، قالت السائحة لوسائل إعلام محلية إنها أصيبت بخدوش وجروح متعددة في أنحاء جسدها، ووصفت ما حدث بأنه "تجربة مرعبة للغاية"، مؤكدة أنها كانت محظوظة لعدم تعرضها لإصابات خطيرة.



ولاَحظ مستخدمون على الإنترنت أن الموقع لم يكن يحتوي في الأصل على حبل أمان، معتبرين أن وجوده في تلك اللحظة أنقذ حياتها.



وتُعد منطقة عين مطروح من أبرز المعالم السياحية على ساحل البحر المتوسط في مصر، وتشتهر بتكويناتها الصخرية اللافتة وأمواجها القوية، ما يجعلها وجهة مفضلة لالتقاط الصور، رغم المخاطر التي قد تشكلها الأمواج المفاجئة على الزوار القريبين من خط المياه.