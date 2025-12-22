الأخبار
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)

منوعات
2025-12-22 | 10:56
مشاهدات عالية
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)

نجت سائحة صينية بأعجوبة من الموت بعدما جرفتها موجة قوية واصطدمت بالصخور أثناء محاولتها التقاط صورة تذكارية في موقع سياحي ساحلي خطير في مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووقعت الحادثة في منطقة "عين مطروح" السياحية، حيث كانت السائحة تجلس على حافة صخرية قريبة من المياه لالتقاط صورة، قبل أن تفاجئها موجة مرتفعة أطاحت بها وأسقطتها في البحر المفتوح.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السائحة وهي ترتدي فستاناً صيفياً برتقالياً، تجلس على طرف الحافة الصخرية، فيما ترتفع موجة خلفها بسرعة قبل أن تضربها بقوة وتسحبها إلى داخل المياه.

وعقب نجاتها، قالت السائحة لوسائل إعلام محلية إنها أصيبت بخدوش وجروح متعددة في أنحاء جسدها، ووصفت ما حدث بأنه "تجربة مرعبة للغاية"، مؤكدة أنها كانت محظوظة لعدم تعرضها لإصابات خطيرة.

وأضافت أنها تمكنت من العودة إلى الشاطئ بأعجوبة بعدما تشبثت بحبل أمان موجود في الموقع، مشيرة إلى أنها ستكون أكثر حذراً خلال رحلاتها المقبلة.
 
ولاَحظ مستخدمون على الإنترنت أن الموقع لم يكن يحتوي في الأصل على حبل أمان، معتبرين أن وجوده في تلك اللحظة أنقذ حياتها.

وتُعد منطقة عين مطروح من أبرز المعالم السياحية على ساحل البحر المتوسط في مصر، وتشتهر بتكويناتها الصخرية اللافتة وأمواجها القوية، ما يجعلها وجهة مفضلة لالتقاط الصور، رغم المخاطر التي قد تشكلها الأمواج المفاجئة على الزوار القريبين من خط المياه.

