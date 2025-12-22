الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
منوعات
2025-12-22 | 10:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
نجت سائحة صينية بأعجوبة من الموت بعدما جرفتها موجة قوية واصطدمت بالصخور أثناء محاولتها التقاط صورة تذكارية في موقع سياحي ساحلي خطير في مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووقعت الحادثة في منطقة "عين مطروح" السياحية، حيث كانت السائحة تجلس على حافة صخرية قريبة من المياه لالتقاط صورة، قبل أن تفاجئها موجة مرتفعة أطاحت بها وأسقطتها في البحر المفتوح.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السائحة وهي ترتدي فستاناً صيفياً برتقالياً، تجلس على طرف الحافة الصخرية، فيما ترتفع موجة خلفها بسرعة قبل أن تضربها بقوة وتسحبها إلى داخل المياه.
وعقب نجاتها، قالت السائحة لوسائل إعلام محلية إنها أصيبت بخدوش وجروح متعددة في أنحاء جسدها، ووصفت ما حدث بأنه "تجربة مرعبة للغاية"، مؤكدة أنها كانت محظوظة لعدم تعرضها لإصابات خطيرة.
وأضافت أنها تمكنت من العودة إلى الشاطئ بأعجوبة بعدما تشبثت بحبل أمان موجود في الموقع، مشيرة إلى أنها ستكون أكثر حذراً خلال رحلاتها المقبلة.
ولاَحظ مستخدمون على الإنترنت أن الموقع لم يكن يحتوي في الأصل على حبل أمان، معتبرين أن وجوده في تلك اللحظة أنقذ حياتها.
وتُعد منطقة عين مطروح من أبرز المعالم السياحية على ساحل البحر المتوسط في مصر، وتشتهر بتكويناتها الصخرية اللافتة وأمواجها القوية، ما يجعلها وجهة مفضلة لالتقاط الصور، رغم المخاطر التي قد تشكلها الأمواج المفاجئة على الزوار القريبين من خط المياه.
منوعات
تحوّلت
كابوس…
سائحة
الكاميرا
مصيرها
(فيديو)
التالي
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-10
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
2025-11-10
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-11-04
غوتيريش يدعو إلى وقف "كابوس العنف" في السودان
أخبار دولية
2025-11-04
غوتيريش يدعو إلى وقف "كابوس العنف" في السودان
0
منوعات
2025-11-16
حاول انقاذ ابنته بعدما جرفتها الأمواج... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة وهذا ما حصل معه!
منوعات
2025-11-16
حاول انقاذ ابنته بعدما جرفتها الأمواج... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة وهذا ما حصل معه!
0
رياضة
2025-12-17
بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها
رياضة
2025-12-17
بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
0
منوعات
10:43
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية
منوعات
10:43
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
0
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
4
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
5
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
6
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
7
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
8
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More