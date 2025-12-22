الأخبار
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)

2025-12-22 | 11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)

فوجئ السائقون في جنوب بولندا بدبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 1" تتجول في الشوارع مزينةً بكرات الميلاد والشرائط اللامعة وأضواء العيد، في مشهد احتفالي غير معتاد لمركبة عسكرية.

الدبابة مملوكة لـ متحف التكنولوجيا العسكرية في مدينة زابجه القريبة من كاتوفيتسه، ويشرف على تشغيلها مجموعة من المهتمين بتاريخ المعدات العسكرية. وقد انتشر على الإنترنت مقطع فيديو يُظهر الدبابة ليلاً وهي تضيء باللونين الأخضر والأبيض بينما تعبر الطرقات وسط ذهول السكان.

وأوضح ماشيه فيدوخوفسكي، المدير التقني للمتحف، عبر مواقع التواصل أن جولة الدبابة تمّت بالتنسيق مع الشرطة، مشيرًا إلى أنها زُوّدت بسلاسل مطاطية خاصة لحماية الشوارع من أي ضرر محتمل خلال الحركة.

وقال فيدوخوفسكي لوسائل إعلام محلية: "غالبًا ما ترتبط الدبابات بصور سلبية ومظهر مخيف، لكننا نحبها كجزء من تاريخنا ونرغب في إظهارها بطريقة مرِحة وغير مهددة".

لاقت الخطوة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث اعتبرها البعض طريقة مبتكرة لإضفاء أجواء احتفالية على معدات عسكرية عادة ما تُرى في سياقات مختلفة تمامًا.

مصدر

آخر الأخبار

منوعات

دبابة

بولندا

زينة

عيد الميلاد

شوارع

أضواء

عيد.

