الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

منوعات
2025-12-22 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

في مشهد غريب جمع بين روح عيد الميلاد والسرقة، اقتحم عدد من اللصوص المقنّعين الذين تنكّروا بزيّ بابا نويل وأقزامه أحد المتاجر المعروفة في مدينة مونتريال الكندية، وسرقوا عربات مليئة بالطعام، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وقالت متحدثة باسم شرطة مونتريال إن مجموعة من "الأفراد المقنّعين والمتنكرين" دخلوا المتجر قرابة التاسعة والربع مساءً يوم الاثنين، وبدأوا بسحب البضائع من الرفوف بسرعة قبل مغادرة المكان.

وفي وقت لاحق، أعلنت مجموعة ناشطة تُطلق على نفسها اسم "Robins des ruelles" أو "روبِنز الأزقّة"، مسؤوليتها عن العملية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها "حملة تبرّعات غذائية كبيرة".

وبحسب المجموعة، جرى توزيع الطعام المسروق، والذي قدّرت قيمته بنحو 3 آلاف دولار، تحت شجرة عيد الميلاد في أحد أحياء مونتريال، كما وُضعت الكميات المتبقية في ثلاجات مجتمعية مخصّصة لمساعدة المحتاجين.

وبرّرت المجموعة فعلتها بالقول إن سلاسل السوبرماركت "تستخدم التضخّم ذريعة لرفع الأسعار"، رغم تحقيقها أرباحًا قياسية، معتبرة أن ما قامت به يندرج تحت "العدالة الاجتماعية".

ورغم الدعم الواسع الذي لاقته العملية عبر الإنترنت، أكدت المتحدثة باسم المتجر، جينيفييف غريغوار، أنه مهما كانت الدوافع، تبقى السرقة جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر الأخبار

منوعات

سرقة

عصابة

كندا

بابا نويل

أقزام

متجر

تنكر

مونتريال

عربات

طعام.

LBCI التالي
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:46

طبيبة تكشف: تناول هذا الطعام قبل الشرب يمكن أن ينقذك من صداع الكحول

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

نواب فرنسيون اعتقلتهم إسرائيل من أسطول الصمود يبدأون إضرابا عن الطعام

LBCI
أخبار دولية
2025-11-16

البابا لاوون الرابع عشر يدعو قادة العالم إلى مساعدة الفقراء

LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

الحوثيون يقتحمون مبنى للأمم المتحدة في صنعاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:40

تركي آل الشيخ يتوَّج بلقب عالمي تقديرًا لدوره في تطوير الملاكمة

LBCI
منوعات
14:30

والدة كيم كارداشيان تكشف: "أحمل يسوع معي في كل مكان… وهذا ما أطلبه عند الغضب" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:00

علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!

LBCI
منوعات
11:40

مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-15

وزير الخارجية الفرنسي: اقترحت على مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن يقوم ممثلون عن أميركا بإطلاع وزراء خارجية التكتل على خطة السلام الخاصة بغزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-22

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-09

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بين بيروت وطهران… إسرائيل تلوّح بهجوم مزدوج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشروع قانون الفجوة في مجلس الوزراء: سلام يشدد على إقراره

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:42

مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
فنّ
05:44

من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق

LBCI
أخبار لبنان
04:52

الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More