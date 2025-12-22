علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!

شهد أحد المتنزهات الترفيهية في ولاية تكساس الأميركية حادثة مخيفة هذا الأسبوع، بعدما تعطّل قطار الملاهي في "سيركت أوف ذا أميركاز" قرب أوستن، ما أدى إلى بقاء راكبين عالقين على ارتفاع يفوق 100 قدم (نحو 30 مترًا) لمدة تزيد على 30 دقيقة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد توقف القطار بشكل مفاجئ عند أول انحدار حاد، تاركًا ماثيو كانتو (24 عامًا) ونيكولاس سانشيز (20 عامًا) معلّقين بزاوية 90 درجة، فيما عاش ذووهم لحظات مرعبة دون تلقي أي معلومات واضحة. وأشار شهود إلى أن أفراد الطاقم قدموا تفسيرات متضاربة، بينها القول إن الراكبين "غير مربوطين جيدًا"، وفق بيان صادر عن ممثل إعلامي للعائلة.

في المقابل، أوضح المتنزه في بيان لشبكة فوكس نيوز أن "حساسًا إلكترونيًا هو ما تسبب في إيقاف الرحلة بشكل مؤقت"، مؤكدًا أن المشكلة حُلّت لاحقًا وأن العربة أكملت مسارها دون أي حادث إضافي.

وأضاف المتنزه: "كما هو الحال مع هذا النوع من الألعاب، قد تحدث تأخيرات أحيانًا. نأسف للإزعاج، ونفخر بأن 25 ألف شخص استقلّوا اللعبة، ولم يحصل أي حادث سوى لهذه الحالة".

وقد استجابت خدمات الطوارئ للبلاغ قبل الساعة العاشرة مساءً، حيث جرى تقييم الوضع الصحي لأحد الراكبين، الذي رفض تلقي الرعاية الطبية.