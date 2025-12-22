والدة كيم كارداشيان تكشف: "أحمل يسوع معي في كل مكان… وهذا ما أطلبه عند الغضب" (فيديو)

ظهرت النجمة كريس جينر، والدة كيم كارداشيان، في حلقة جديدة من برنامج الواقع الأميركي الشهير Kardashians إلى جانب ابنتها كلوي، حيث كشفت أنها تحمل مجسّمًا صغيرًا للمسيح في حقائبها.

وقالت جينر: "كلما شعرت بالغضب أتحدث إليه… وأطلب منه أن يمنحني القليل من الصبر".

وبدأ الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما سألت كلوي والدتها عن المجسّمات الصغيرة للمسيح الموجودة في غرفتها.