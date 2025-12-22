تركي آل الشيخ يتوَّج بلقب عالمي تقديرًا لدوره في تطوير الملاكمة

نال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، جائزةPromoter of the Year لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلة Boxing News البريطانية المتخصصة، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية على خارطة الملاكمة العالمية.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للدور المحوري الذي لعبه آل الشيخ في إعادة صياغة مشهد الملاكمة الدولية، من خلال تطوير أساليب التنظيم، والارتقاء بجودة النزالات، وتعزيز البعد الإعلامي والتجاري للأحداث الكبرى، ما أسهم في جذب أنظار الجماهير العالمية إلى المملكة.

وخلال عام 2025، شهدت الساحة الرياضية زخمًا غير مسبوق من النزالات الكبرى، كان لموسم الرياض دور أساسي في استضافتها، حيث تحولت العديد من البطولات إلى مناسبات عالمية حظيت بمتابعة واسعة، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال الملاكمة.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه اعترافًا دوليًا بالدور السعودي المتصاعد في صناعة الرياضة، وترسيخًا لمكانة المملكة كوجهة رئيسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.