من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم
منوعات
2025-12-23 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم
عند التفكير في عيد الميلاد، قد يبدو وكأنه سلسلة من التقاليد المتنوعة والغريبة أحيانا، بدءاً من إدخال الأشجار إلى المنازل وتزيينها بألوان صارخة، وصولاً إلى تقديم أطباق لا تحظى بشعبية كبيرة مثل براعم بروكسل إلى جانب أطعمة أكثر شهية.
وفي بعض البلدان، لا ينشغل الناس بجدل متى يجب تزيين المنازل أو ما إذا كان الديك الرومي هو الخيار الأفضل للعشاء، بل يمارسون طقوساً أغرب بكثير، مثل رمي الأحذية، وإخفاء أدوات التنظيف، وتزيين الأشجار بشباك العناكب أو الماعز، وفق ما نقل موقع
إندبندنت
.
ألمانيا والنمسا – "كرامبوس" المرعب
في الفولكلور الألبي النمساوي–البافاري، يُعد "كرامبوس" الصديق المخيف لسانتا كلوز، وهو مخلوق شيطاني يعاقب الأطفال المشاغبين خلال موسم الأعياد. ويجري الاحتفال به سنوياً في 5 كانون الأول ضمن مهرجان "ليلة كرامبوس"، حيث يرتدي المئات أزياء مرعبة ويجوبون الشوارع في مسيرات صاخبة.
كتالونيا – جذع يتغوّط
تشتهر كتالونيا بتقاليد غريبة أبرزها "كاغا تيو" أو "الجذع المتغوّط". قبل العيد بأسبوعين، يوضع جذع خشبي مبتسم على الطاولة ويُطعَم يومياً، ثم يُضرَب بالعصي ليلة الميلاد ليُخرج الهدايا. كما تنتشر دمية "كاغانير" التي تظهر في مشاهد الميلاد بوضعية غير مألوفة، وغالباً ما تُصنع على هيئة مشاهير.
فنزويلا – التزلج إلى الكنيسة
في العاصمة كراكاس، يتوجه الناس إلى قداس الصباح الباكر خلال موسم الأعياد على أحذية التزلج، حيث تُغلق الطرق خصيصاً بين 16 كانون الأول وليلة الميلاد.
اليابان – الدجاج المقلي
رغم أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في اليابان، إلا أن الاحتفال به واسع الانتشار. ويتوجه كثيرون إلى مطاعم KFC في هذه المناسبة، لدرجة أن الأسبوع الذي يسبق 25 كانون الأول يُعد الأكثر ربحاً للسلسلة هناك.
البرتغال – إحياء ذكرى الموتى
في البرتغال، تخصص العائلات أماكن إضافية على مائدة العشاء ليلة الميلاد لأقاربهم المتوفين، في تقليد يُعرف باسم "كونسودا"، ويُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد.
التشيك – رمي الأحذية
تستخدم النساء غير المتزوجات في التشيك حيلة للتنبؤ بمستقبلهن العاطفي، حيث يرمين أحذيتهن فوق الكتف باتجاه الباب، فإذا استقر الحذاء ورأسه نحو الخارج، فقد يكون الزواج قريباً.
النرويج – إخفاء المكانس
يعتقد النرويجيون أن الأرواح الشريرة والساحرات يظهرن ليلة الميلاد، لذلك يقومون بإخفاء المكانس وأدوات التنظيف لحمايتها من السرقة.
أوكرانيا – أشجار مزيّنة بشباك العناكب
تُزيَّن أشجار الميلاد في أوكرانيا بشباك وعناكب صناعية، في تقليد يُقال إنه يجلب الحظ، مستوحى من قصة امرأة فقيرة غطى العنكبوت شجرتها بشبكة لامعة ليلة العيد.
غرينلاند – عشاء من جلد الحوت
قد تبدو براعم بروكسل سيئة، لكن في غرينلاند يُقدَّم طبق «ماتاك» المكوّن من جلد الحوت النيء، إضافة إلى «كيفياك»، وهو طائر يُدفن داخل جلد فقمة لأشهر قبل تناوله.
الهند – أشجار المانغو والموز
رغم أن المسيحيين يشكّلون نسبة صغيرة من سكان الهند، إلا أنهم يحتفلون بعيد الميلاد بتزيين أشجار المانغو والموز بدلاً من أشجار الصنوبر.
اسكندنافيا – ماعز "يول"
يُعد ماعز "يول" رمزاً تقليدياً لعيد الميلاد في الدول الاسكندنافية، وكان يُعتقد قديماً أنه روح تراقب الاستعدادات للاحتفال. واليوم تُصنع منه زينة صغيرة من القش.
سلوفاكيا – رمي الحلوى على السقف
في سلوفاكيا، يرمي أكبر أفراد العائلة جزءاً من الحلوى على السقف خلال عشاء الميلاد، ويُعتقد أن ما يلتصق منها يحدد مقدار الحظ في العام الجديد.
منوعات
الأحذية
للتنبؤ
بالزواج
العشاء
الحوت…
تقاليد
الميلاد
العالم
تركي آل الشيخ يتوَّج بلقب عالمي تقديرًا لدوره في تطوير الملاكمة
السابق
