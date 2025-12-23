من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم





وفي بعض البلدان، لا ينشغل الناس بجدل متى يجب تزيين المنازل أو ما إذا كان الديك الرومي هو الخيار الأفضل للعشاء، بل يمارسون طقوساً أغرب بكثير، مثل رمي الأحذية، وإخفاء أدوات التنظيف، وتزيين الأشجار بشباك العناكب أو الماعز، وفق ما نقل موقع



ألمانيا والنمسا – "كرامبوس" المرعب



في الفولكلور الألبي النمساوي–البافاري، يُعد "كرامبوس" الصديق المخيف لسانتا كلوز، وهو مخلوق شيطاني يعاقب الأطفال المشاغبين خلال موسم الأعياد. ويجري الاحتفال به سنوياً في 5 كانون الأول ضمن مهرجان "ليلة كرامبوس"، حيث يرتدي المئات أزياء مرعبة ويجوبون الشوارع في مسيرات صاخبة. عند التفكير في عيد الميلاد، قد يبدو وكأنه سلسلة من التقاليد المتنوعة والغريبة أحيانا، بدءاً من إدخال الأشجار إلى المنازل وتزيينها بألوان صارخة، وصولاً إلى تقديم أطباق لا تحظى بشعبية كبيرة مثل براعم بروكسل إلى جانب أطعمة أكثر شهية.وفي بعض البلدان، لا ينشغل الناس بجدل متى يجب تزيين المنازل أو ما إذا كان الديك الرومي هو الخيار الأفضل للعشاء، بل يمارسون طقوساً أغرب بكثير، مثل رمي الأحذية، وإخفاء أدوات التنظيف، وتزيين الأشجار بشباك العناكب أو الماعز، وفق ما نقل موقع إندبندنت ألمانيا والنمسا – "كرامبوس" المرعبفي الفولكلور الألبي النمساوي–البافاري، يُعد "كرامبوس" الصديق المخيف لسانتا كلوز، وهو مخلوق شيطاني يعاقب الأطفال المشاغبين خلال موسم الأعياد. ويجري الاحتفال به سنوياً في 5 كانون الأول ضمن مهرجان "ليلة كرامبوس"، حيث يرتدي المئات أزياء مرعبة ويجوبون الشوارع في مسيرات صاخبة.





كتالونيا – جذع يتغوّط



تشتهر كتالونيا بتقاليد غريبة أبرزها "كاغا تيو" أو "الجذع المتغوّط". قبل العيد بأسبوعين، يوضع جذع خشبي مبتسم على الطاولة ويُطعَم يومياً، ثم يُضرَب بالعصي ليلة الميلاد ليُخرج الهدايا. كما تنتشر دمية "كاغانير" التي تظهر في مشاهد الميلاد بوضعية غير مألوفة، وغالباً ما تُصنع على هيئة مشاهير. كتالونيا – جذع يتغوّطتشتهر كتالونيا بتقاليد غريبة أبرزها "كاغا تيو" أو "الجذع المتغوّط". قبل العيد بأسبوعين، يوضع جذع خشبي مبتسم على الطاولة ويُطعَم يومياً، ثم يُضرَب بالعصي ليلة الميلاد ليُخرج الهدايا. كما تنتشر دمية "كاغانير" التي تظهر في مشاهد الميلاد بوضعية غير مألوفة، وغالباً ما تُصنع على هيئة مشاهير.





فنزويلا – التزلج إلى الكنيسة



في العاصمة كراكاس، يتوجه الناس إلى قداس الصباح الباكر خلال موسم الأعياد على أحذية التزلج، حيث تُغلق الطرق خصيصاً بين 16 كانون الأول وليلة الميلاد.



اليابان – الدجاج المقلي



رغم أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في اليابان، إلا أن الاحتفال به واسع الانتشار. ويتوجه كثيرون إلى مطاعم KFC في هذه المناسبة، لدرجة أن الأسبوع الذي يسبق 25 كانون الأول يُعد الأكثر ربحاً للسلسلة هناك. فنزويلا – التزلج إلى الكنيسةفي العاصمة كراكاس، يتوجه الناس إلى قداس الصباح الباكر خلال موسم الأعياد على أحذية التزلج، حيث تُغلق الطرق خصيصاً بين 16 كانون الأول وليلة الميلاد.اليابان – الدجاج المقليرغم أن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في اليابان، إلا أن الاحتفال به واسع الانتشار. ويتوجه كثيرون إلى مطاعم KFC في هذه المناسبة، لدرجة أن الأسبوع الذي يسبق 25 كانون الأول يُعد الأكثر ربحاً للسلسلة هناك.





البرتغال – إحياء ذكرى الموتى



في البرتغال، تخصص العائلات أماكن إضافية على مائدة العشاء ليلة الميلاد لأقاربهم المتوفين، في تقليد يُعرف باسم "كونسودا"، ويُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد.



التشيك – رمي الأحذية



تستخدم النساء غير المتزوجات في التشيك حيلة للتنبؤ بمستقبلهن العاطفي، حيث يرمين أحذيتهن فوق الكتف باتجاه الباب، فإذا استقر الحذاء ورأسه نحو الخارج، فقد يكون الزواج قريباً.



النرويج – إخفاء المكانس



يعتقد النرويجيون أن الأرواح الشريرة والساحرات يظهرن ليلة الميلاد، لذلك يقومون بإخفاء المكانس وأدوات التنظيف لحمايتها من السرقة.



أوكرانيا – أشجار مزيّنة بشباك العناكب



تُزيَّن أشجار الميلاد في أوكرانيا بشباك وعناكب صناعية، في تقليد يُقال إنه يجلب الحظ، مستوحى من قصة امرأة فقيرة غطى العنكبوت شجرتها بشبكة لامعة ليلة العيد. البرتغال – إحياء ذكرى الموتىفي البرتغال، تخصص العائلات أماكن إضافية على مائدة العشاء ليلة الميلاد لأقاربهم المتوفين، في تقليد يُعرف باسم "كونسودا"، ويُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد.التشيك – رمي الأحذيةتستخدم النساء غير المتزوجات في التشيك حيلة للتنبؤ بمستقبلهن العاطفي، حيث يرمين أحذيتهن فوق الكتف باتجاه الباب، فإذا استقر الحذاء ورأسه نحو الخارج، فقد يكون الزواج قريباً.النرويج – إخفاء المكانسيعتقد النرويجيون أن الأرواح الشريرة والساحرات يظهرن ليلة الميلاد، لذلك يقومون بإخفاء المكانس وأدوات التنظيف لحمايتها من السرقة.أوكرانيا – أشجار مزيّنة بشباك العناكبتُزيَّن أشجار الميلاد في أوكرانيا بشباك وعناكب صناعية، في تقليد يُقال إنه يجلب الحظ، مستوحى من قصة امرأة فقيرة غطى العنكبوت شجرتها بشبكة لامعة ليلة العيد.





غرينلاند – عشاء من جلد الحوت



قد تبدو براعم بروكسل سيئة، لكن في غرينلاند يُقدَّم طبق «ماتاك» المكوّن من جلد الحوت النيء، إضافة إلى «كيفياك»، وهو طائر يُدفن داخل جلد فقمة لأشهر قبل تناوله. غرينلاند – عشاء من جلد الحوتقد تبدو براعم بروكسل سيئة، لكن في غرينلاند يُقدَّم طبق «ماتاك» المكوّن من جلد الحوت النيء، إضافة إلى «كيفياك»، وهو طائر يُدفن داخل جلد فقمة لأشهر قبل تناوله.





الهند – أشجار المانغو والموز



رغم أن المسيحيين يشكّلون نسبة صغيرة من سكان الهند، إلا أنهم يحتفلون بعيد الميلاد بتزيين أشجار المانغو والموز بدلاً من أشجار الصنوبر.



اسكندنافيا – ماعز "يول"



يُعد ماعز "يول" رمزاً تقليدياً لعيد الميلاد في الدول الاسكندنافية، وكان يُعتقد قديماً أنه روح تراقب الاستعدادات للاحتفال. واليوم تُصنع منه زينة صغيرة من القش. الهند – أشجار المانغو والموزرغم أن المسيحيين يشكّلون نسبة صغيرة من سكان الهند، إلا أنهم يحتفلون بعيد الميلاد بتزيين أشجار المانغو والموز بدلاً من أشجار الصنوبر.اسكندنافيا – ماعز "يول"يُعد ماعز "يول" رمزاً تقليدياً لعيد الميلاد في الدول الاسكندنافية، وكان يُعتقد قديماً أنه روح تراقب الاستعدادات للاحتفال. واليوم تُصنع منه زينة صغيرة من القش.