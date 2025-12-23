الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير

منوعات
2025-12-23 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير

تعرضت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصدمة مفاجئة قبل أيام قليلة من أحد أكثر الأحداث العائلية ترقّبًا هذا العام، وهو زفاف شقيقته الصغرى ماريا سول ميسي.

فبدلًا من أجواء الفرح والاستعداد للاحتفال، خيّم القلق على العائلة عقب تعرّض ماريا سول ميسي (32 عامًا) لحادث سير خطير في مدينة ميامي، استدعى نقلها إلى العناية المركزة، ما أدى إلى تأجيل حفل الزفاف الذي كان مقررًا في 3 كانون الثاني بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت ماريا سول تقود سيارتها في ميامي عندما تعرضت لعارض صحي مفاجئ أفقدها السيطرة على مركبتها، فاصطدمت بسيارتها من نوع SUV بجدار، ما أسفر عن إصابات وُصفت بالخطيرة.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة، إذ أشارت بعض المصادر إلى احتمال تعرّضها لسقوط دراجة نارية، في حين أكدت أخرى أن قوة الاصطدام كانت السبب الرئيسي للإصابات التي لحقت بشقيقة نجم كرة القدم العالمي.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح تفاصيل حالتها الصحية، فيما تتابع العائلة تطورات الوضع وسط ترقّب وقلق كبيرين.

آخر الأخبار

منوعات

ليونيل ميسي

عائلة

شقيقة

حادث سير

زفاف

النجم الأرجنتيني

صدمة

ماريا سول ميسي.

LBCI التالي
وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55
Idealz تختتم العام بسحب ضخم ليلة رأس السنة على الـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-05

روسيا تعتقل سياسيا مناهضا لحرب اوكرانيا قبل أيام من رفع الإقامة الجبرية عنه

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-16

تدابير سير اعتبارًا من صباح يوم الخميس ولمدّة 3 أيّام في الأوزاعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

"لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا"...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)

LBCI
منوعات
12:39

وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55

LBCI
منوعات
09:46

Idealz تختتم العام بسحب ضخم ليلة رأس السنة على الـLBCI

LBCI
منوعات
06:21

من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:37

جوزفين زغيب للـLBCI: المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

مقتل 63 شخصًا في حادث طريق في أوغندا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-14

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:17

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
10:22

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:00

بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
أمن وقضاء
09:59

العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل اللاحقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More