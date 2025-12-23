قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير

تعرضت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصدمة مفاجئة قبل أيام قليلة من أحد أكثر الأحداث العائلية ترقّبًا هذا العام، وهو زفاف شقيقته الصغرى ماريا سول ميسي.

فبدلًا من أجواء الفرح والاستعداد للاحتفال، خيّم القلق على العائلة عقب تعرّض ماريا سول ميسي (32 عامًا) لحادث سير خطير في مدينة ميامي، استدعى نقلها إلى العناية المركزة، ما أدى إلى تأجيل حفل الزفاف الذي كان مقررًا في 3 كانون الثاني بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت ماريا سول تقود سيارتها في ميامي عندما تعرضت لعارض صحي مفاجئ أفقدها السيطرة على مركبتها، فاصطدمت بسيارتها من نوع SUV بجدار، ما أسفر عن إصابات وُصفت بالخطيرة.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة، إذ أشارت بعض المصادر إلى احتمال تعرّضها لسقوط دراجة نارية، في حين أكدت أخرى أن قوة الاصطدام كانت السبب الرئيسي للإصابات التي لحقت بشقيقة نجم كرة القدم العالمي.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح تفاصيل حالتها الصحية، فيما تتابع العائلة تطورات الوضع وسط ترقّب وقلق كبيرين.