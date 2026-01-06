"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!

كشف جيمس روجرز، أب لطفلين، عن العلامة التحذيرية لسرطان الأمعاء التي ظهرت لديه قبل عامين من تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وتم تشخيص جيمس بالمرض في شهر أيار الماضي بعد زيارته لطبيبه العام بسبب وجود دم في البراز.

وقال جيمس: "لاحظت وجود كمية قليلة من الدم في البراز. كنت في إجازة، ورأيت الدم، فشعرت ببعض القلق، ثم توقف الأمر. لكنني فكرت أنه يجب علي الذهاب إلى الطبيب".

وأجرى الأطباء فحص دم له وكانت النتيجة سليمة، وأجروا أيضاً اختبار فحص البراز بالإضافة إلى تنظير القولون.

وبعد تنظير القولون، سارت الأمور بسرعة، وخضع جيمس لعملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم قبل بدء دورة علاج كيميائي شاقة.

ومع ذلك، لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني فيها من أحد أعراض سرطان الأمعاء الشائعة، فقبل عامين ونصف، راجع طبيبه العام بعد ملاحظة وجود دم في برازه وجاءت نتيجة فحص اللياقة البدنية حينها سلبية.

وعندما أُخبر بإصابته بالمرض، قال جيمس إنه كان في حالة صدمة شديدة لدرجة أنه "لم يشعر بشيء".

وتابع: "أشعر حقاً بالامتنان لعدم انتشاره في أي مكان آخر من جسدي... وهذا يجعلني أُعيد النظر في قيمة الحياة".

