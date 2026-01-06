أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل

لقي تلميذ إندونيسي يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه بعد أن هاجمه تمساح وافترسه أمام أعين أصدقائه في حادثة مأساوية هزّت المنطقة.

وكان الفتى، محمد رافلي حمزة، يقوم بغسل الملابس على ضفة نهر عندما باغته التمساح من المياه العكرة، وسحبه بعنف وسط محاولات يائسة للتشبث والنجاة، فيما شاهد أصدقاؤه وشقيقه الأصغر المشهد في حالة من الذعر.

وسرعان ما اختفى الفتى في أعماق النهر، ما دفع عائلته ومتطوعين من فرق الإنقاذ إلى إطلاق عملية بحث مكثفة استمرت لساعات. وبعد جهود مضنية، عُثر على جثمانه طافيًا على سطح المياه، لتتأكد وفاته في نهاية مأساوية للحادث.