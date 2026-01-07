الأخبار
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-07 | 04:44
مشاهدات عالية
3
min
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
أثار الظهور المتكرر للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بملابس مختلفة بعد توقيفه موجة واسعة من الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمون صورًا ومقاطع فيديو نُسبت إلى مسؤولين أميركيين، أظهرت مادورو بعد توقيفه في 3 كانون الثاني مرتديًا بدلة رياضية رمادية من نوع Nike Tech، قبل أن يظهر لاحقًا بسترات وكنزات عدة خلال عمليات نقله بين مواقع مختلفة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحلول مثوله أمام المحكمة في نيويورك في 5 كانون الثاني، كان مادورو يرتدي الزي الرسمي للسجناء، في ما عُدّ أربع إطلالات مختلفة على الأقل خلال أقل من 48 ساعة.
وسارع رواد الإنترنت إلى تحليل التفاصيل، حيث انتشرت مقارنات جانبية وتعليقات ساخرة شبّهت المشهد بـ"عرض أزياء" أو "فقرة من برنامج Saturday Night Live".
وعلى منصة "إكس"، ذهب بعض المعلّقين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ما جرى جزء من مناورة نفسية تقودها وكالة الاستخبارات الأميركية، وذهبوا إلى الادعاء بأن مادورو سلّم نفسه ضمن صفقة تعاون مقابل تخفيف العقوبة، وربما كشف شبكات تهريب أو تدخلات أجنبية.
لكن في خضم هذا الجدل، برز تفسير أكثر بساطة، وهو التغيّر الكبير في درجات الحرارة بين فنزويلا ونيويورك، حيث انخفضت الحرارة من نحو 78 درجة فهرنهايت إلى 22 درجة فقط.
وبحسب تقارير متداولة، أظهر مادورو عند وصوله إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن مؤشرات أولية لانخفاض حرارة الجسم، ما دفع المسؤولين إلى تبديل ملابسه مرارًا لحمايته، خصوصًا في ظل خضوعه لمراقبة طبية مستمرة.
وأشار التقرير إلى أن التعرّض المفاجئ لبرودة الشتاء في نيويورك قد يسبّب مشكلات تنفسية وإرهاقًا شديدًا، لا سيما لشخص يبلغ 63 عامًا وقد يعاني من أمراض مزمنة محتملة مثل مشاكل القلب أو الربو.
ولذلك، زُوّد مادورو بطبقات عدة من الملابس، بينها سترة سوداء ثقيلة بسحاب كامل، وكنزة إضافية، إضافة إلى غطاء رأس سميك.
ولا يزال غير واضح ما إذا كان مادورو يرتدي البدلة الرياضية من "نايكي" لحظة توقيفه أو إذا جرى تزويده بها لاحقًا، إلا أن ظهوره بها أثار موجة شراء واسعة لهذا الطراز الذي يبلغ سعره نحو 140 دولارًا.
كما ظهر لاحقًا مرتديًا كنزة زرقاء من إنتاج شركة Origin USA، وهي علامة أميركية متخصصة بالملابس الخارجية. ونشرت الشركة صورًا لمادورو وهو يرفع إبهاميه، محاطًا بعناصر من إدارة مكافحة المخدرات، مع تعليق: "مرحبًا بك في أميركا".
ورغم التفسير المرتبط بالطقس، استمرّت التكهنات على الإنترنت بوجود أبعاد "غامضة" لما جرى، حيث رأى البعض أن سهولة العملية وهدوء مادورو أثارا علامات استفهام إضافية.
وفي جميع ظهوراته، بقي عنصر واحد ثابتًا: الجوارب البيضاء السميكة والشبشب، وهي ملابس قياسية في مراكز الاحتجاز الفيدرالية الأميركية، تُستخدم لأسباب أمنية.
وظهر مادورو وزوجته سيليا فلوريس لاحقًا أمام المحكمة وهما يرتديان ملابس السجن الرسمية، واستمعا إلى مجريات الجلسة عبر سماعات ترجمة.
