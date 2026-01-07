الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل

منوعات
2026-01-07 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل

أثار الظهور المتكرر للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بملابس مختلفة بعد توقيفه موجة واسعة من الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمون صورًا ومقاطع فيديو نُسبت إلى مسؤولين أميركيين، أظهرت مادورو بعد توقيفه في 3 كانون الثاني مرتديًا بدلة رياضية رمادية من نوع Nike Tech، قبل أن يظهر لاحقًا بسترات وكنزات عدة خلال عمليات نقله بين مواقع مختلفة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحلول مثوله أمام المحكمة في نيويورك في 5 كانون الثاني، كان مادورو يرتدي الزي الرسمي للسجناء، في ما عُدّ أربع إطلالات مختلفة على الأقل خلال أقل من 48 ساعة.

وسارع رواد الإنترنت إلى تحليل التفاصيل، حيث انتشرت مقارنات جانبية وتعليقات ساخرة شبّهت المشهد بـ"عرض أزياء" أو "فقرة من برنامج Saturday Night Live".

وعلى منصة "إكس"، ذهب بعض المعلّقين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ما جرى جزء من مناورة نفسية تقودها وكالة الاستخبارات الأميركية، وذهبوا إلى الادعاء بأن مادورو سلّم نفسه ضمن صفقة تعاون مقابل تخفيف العقوبة، وربما كشف شبكات تهريب أو تدخلات أجنبية.

لكن في خضم هذا الجدل، برز تفسير أكثر بساطة، وهو التغيّر الكبير في درجات الحرارة بين فنزويلا ونيويورك، حيث انخفضت الحرارة من نحو 78 درجة فهرنهايت إلى 22 درجة فقط.

وبحسب تقارير متداولة، أظهر مادورو عند وصوله إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن مؤشرات أولية لانخفاض حرارة الجسم، ما دفع المسؤولين إلى تبديل ملابسه مرارًا لحمايته، خصوصًا في ظل خضوعه لمراقبة طبية مستمرة.

وأشار التقرير إلى أن التعرّض المفاجئ لبرودة الشتاء في نيويورك قد يسبّب مشكلات تنفسية وإرهاقًا شديدًا، لا سيما لشخص يبلغ 63 عامًا وقد يعاني من أمراض مزمنة محتملة مثل مشاكل القلب أو الربو.

ولذلك، زُوّد مادورو بطبقات عدة من الملابس، بينها سترة سوداء ثقيلة بسحاب كامل، وكنزة إضافية، إضافة إلى غطاء رأس سميك.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان مادورو يرتدي البدلة الرياضية من "نايكي" لحظة توقيفه أو إذا جرى تزويده بها لاحقًا، إلا أن ظهوره بها أثار موجة شراء واسعة لهذا الطراز الذي يبلغ سعره نحو 140 دولارًا.


كما ظهر لاحقًا مرتديًا كنزة زرقاء من إنتاج شركة Origin USA، وهي علامة أميركية متخصصة بالملابس الخارجية. ونشرت الشركة صورًا لمادورو وهو يرفع إبهاميه، محاطًا بعناصر من إدارة مكافحة المخدرات، مع تعليق: "مرحبًا بك في أميركا".


ورغم التفسير المرتبط بالطقس، استمرّت التكهنات على الإنترنت بوجود أبعاد "غامضة" لما جرى، حيث رأى البعض أن سهولة العملية وهدوء مادورو أثارا علامات استفهام إضافية.


وفي جميع ظهوراته، بقي عنصر واحد ثابتًا: الجوارب البيضاء السميكة والشبشب، وهي ملابس قياسية في مراكز الاحتجاز الفيدرالية الأميركية، تُستخدم لأسباب أمنية.

وظهر مادورو وزوجته سيليا فلوريس لاحقًا أمام المحكمة وهما يرتديان ملابس السجن الرسمية، واستمعا إلى مجريات الجلسة عبر سماعات ترجمة.

منوعات

وأربع

إطلالات…

تبديل

ملابس

مادورو

الإنترنت

التفاصيل

LBCI التالي
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"
أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-06

تربية الفتيات تساعد في حماية الأهل من مرض خطير... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

كراكاس تمهل شركات طيران 48 ساعة لإعادة رحلاتها إلى فنزويلا إثر إلغائها بعد تحذير أميركي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

مصلحة الاقتصاد في صيدا تضبط مطاعم فول مخالفة وتمنحها 48 ساعة لتسوية أوضاعها

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:40

صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا

LBCI
منوعات
06:14

ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"

LBCI
منوعات
14:47

أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
14:31

إلى أصحاب الكلاب... كم دقيقة من المشي يحتاج كلبكم يوميًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-24

نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
منوعات
2025-10-29

"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-05

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

LBCI
أخبار لبنان
04:35

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا​

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More