ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"
2026-01-07 | 06:14
تسبّب خطأ جسيم في تحديد هوية ضحايا حادث سير في بريطانيا بأن تعيش عائلتان مأساة مزدوجة، بعدما أُبلغت إحداهما بوفاة ابنها، فيما نعت الأخرى ابنها لثلاثة أسابيع قبل أن تكتشف أنه لا يزال على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب التفاصيل، أبلغت الشرطة عائلة الشاب جوشوا جونسون (18 عامًا) في البداية أنه أُصيب بجروح خطيرة وهو تحت التخدير في المستشفى، ما جعلهم يقضون فترة الأعياد معتقدين أنه يتلقى العلاج. لكنهم صُدموا لاحقًا بإبلاغهم أن ابنهم هو في الواقع من توفي في الحادث.
في المقابل، عاشت عائلة الشاب تريفور وين (17 عامًا) ثلاثة أسابيع من الحزن، معتقدة أن ابنها قضى في الحادث، وبدأت الاستعداد لجنازته، قبل أن تتبيّن الحقيقة المذهلة: تريفور لا يزال حيًا ويتلقى العلاج في المستشفى.
وانكشف الخطأ غير المعقول عندما استعاد تريفور وعيه يوم الأحد، وقال للطواقم الطبية المذهولة: "أنا تريفور". عندها، أُعيد فتح ملف تحديد الهوية، وأُجريت فحوص جنائية جديدة أكدت أن الجثة التي دُفنت كانت تعود في الحقيقة إلى جوشوا.
وأشارت مصادر إلى أن الإصابات البالغة التي تعرّض لها تريفور، إضافة إلى التشابه الشكلي بين الشابين، حالا دون اكتشاف الخطأ في وقت مبكر.
وكان الحادث قد وقع في 13 كانون الأول قرب مدينة روثرهام، عندما خرجت سيارة من نوع "تويوتا" عن الطريق واصطدمت بشجرة، ما أدى إلى وفاة شخصين، من بينهما فتاة تبلغ 17 عامًا، ونقل مراهق ثالث إلى المستشفى بحالة حرجة.
وبعد ظهور الشكوك حول هويات الضحايا، فتحت شرطة جنوب يوركشاير تحقيقًا داخليًا، وأحالت نفسها إلى مكتب التحقيق المستقل لسلوك الشرطة (IOPC).
وقال مساعد قائد الشرطة كولين ماكفارلين في بيان رسمي: "ما حدث شكّل صدمة كبيرة للجميع، وندرك تمامًا حجم الصدمة النفسية الإضافية التي سبّبها هذا الخطأ للعائلات". وأضاف أنه عرض لقاء العائلتين لتقديم توضيحات، مؤكدًا التزام الشرطة الكامل بمعرفة كيف وقع هذا الخطأ "حتى لا يتكرر أبدًا".
وكان أصدقاء تريفور قد أطلقوا حملة تبرعات عبر الإنترنت لمساعدة عائلته على تكاليف الجنازة، قبل أن يتبيّن أنه لا يزال حيًا، وكتبوا حينها أنه "شاب طيب القلب، يهتم بالآخرين ويحب إسعاد من حوله".
ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما أُلقي القبض على شاب يبلغ 18 عامًا بشبهة التسبب بالوفاة نتيجة القيادة الخطرة، وعلى آخر يبلغ 19 عامًا بشبهة عرقلة سير العدالة، وقد أُفرج عنهما بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.
