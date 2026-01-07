الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"

منوعات
2026-01-07 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة &quot;يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"

تسبّب خطأ جسيم في تحديد هوية ضحايا حادث سير في بريطانيا بأن تعيش عائلتان مأساة مزدوجة، بعدما أُبلغت إحداهما بوفاة ابنها، فيما نعت الأخرى ابنها لثلاثة أسابيع قبل أن تكتشف أنه لا يزال على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب التفاصيل، أبلغت الشرطة عائلة الشاب جوشوا جونسون (18 عامًا) في البداية أنه أُصيب بجروح خطيرة وهو تحت التخدير في المستشفى، ما جعلهم يقضون فترة الأعياد معتقدين أنه يتلقى العلاج. لكنهم صُدموا لاحقًا بإبلاغهم أن ابنهم هو في الواقع من توفي في الحادث.

في المقابل، عاشت عائلة الشاب تريفور وين (17 عامًا) ثلاثة أسابيع من الحزن، معتقدة أن ابنها قضى في الحادث، وبدأت الاستعداد لجنازته، قبل أن تتبيّن الحقيقة المذهلة: تريفور لا يزال حيًا ويتلقى العلاج في المستشفى.

وانكشف الخطأ غير المعقول عندما استعاد تريفور وعيه يوم الأحد، وقال للطواقم الطبية المذهولة: "أنا تريفور". عندها، أُعيد فتح ملف تحديد الهوية، وأُجريت فحوص جنائية جديدة أكدت أن الجثة التي دُفنت كانت تعود في الحقيقة إلى جوشوا.

وأشارت مصادر إلى أن الإصابات البالغة التي تعرّض لها تريفور، إضافة إلى التشابه الشكلي بين الشابين، حالا دون اكتشاف الخطأ في وقت مبكر.

وكان الحادث قد وقع في 13 كانون الأول قرب مدينة روثرهام، عندما خرجت سيارة من نوع "تويوتا" عن الطريق واصطدمت بشجرة، ما أدى إلى وفاة شخصين، من بينهما فتاة تبلغ 17 عامًا، ونقل مراهق ثالث إلى المستشفى بحالة حرجة.

وبعد ظهور الشكوك حول هويات الضحايا، فتحت شرطة جنوب يوركشاير تحقيقًا داخليًا، وأحالت نفسها إلى مكتب التحقيق المستقل لسلوك الشرطة (IOPC).

وقال مساعد قائد الشرطة كولين ماكفارلين في بيان رسمي: "ما حدث شكّل صدمة كبيرة للجميع، وندرك تمامًا حجم الصدمة النفسية الإضافية التي سبّبها هذا الخطأ للعائلات". وأضاف أنه عرض لقاء العائلتين لتقديم توضيحات، مؤكدًا التزام الشرطة الكامل بمعرفة كيف وقع هذا الخطأ "حتى لا يتكرر أبدًا".

وكان أصدقاء تريفور قد أطلقوا حملة تبرعات عبر الإنترنت لمساعدة عائلته على تكاليف الجنازة، قبل أن يتبيّن أنه لا يزال حيًا، وكتبوا حينها أنه "شاب طيب القلب، يهتم بالآخرين ويحب إسعاد من حوله".

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما أُلقي القبض على شاب يبلغ 18 عامًا بشبهة التسبب بالوفاة نتيجة القيادة الخطرة، وعلى آخر يبلغ 19 عامًا بشبهة عرقلة سير العدالة، وقد أُفرج عنهما بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.

منوعات

أسابيع

الحداد

كارثي

الشرطة

"يدفن

ويُعيد

الحياة"

LBCI التالي
صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

LBCI
منوعات
2025-11-07

"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:40

صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا

LBCI
منوعات
04:44

48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
14:47

أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
14:31

إلى أصحاب الكلاب... كم دقيقة من المشي يحتاج كلبكم يوميًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-24

نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
منوعات
2025-10-29

"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-05

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

LBCI
أخبار لبنان
04:35

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا​

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More